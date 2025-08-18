Jacek Rozenek jest prezenterem telewizyjnym, konferansjerem i dziennikarzem. Na początku był związany z Katarzyną Litwiniak, z którą ma syna — Adriana. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i później mężczyzna związał się z Małgorzatą z domu Kostrzewską (po mężach: Rozenek-Majdan). Prezenter z małżeństwa z celebrytką ma dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. Potem głośno było o jego relacji z Roksaną Gąską. Aktualnie jest w związku małżeńskim z Marią Samuel. Para pobrała się 15 maja 2025 roku. Ostatnio kobieta zamieściła w sieci szczery wpis.

Maria Rozenek jest o 20 lat młodsza od Jacka Rozenka. Mimo dzielącej ich sporej różnicy wieku małżonkowie świetnie się razem dogadują i uwielbiają spędzać ze sobą czas. Maria Rozenek w wielu wywiadach podkreślała, że jej mąż jest wspaniałym człowiekiem i jego synowie z poprzednich małżeństw wdali się w empatycznego tatę: 

My z Jacusiem już wcześniej myśleliśmy, żeby spotkać się przed Panem Bogiem w tym sakramencie cudownym. Chłopcy, Jacka synowie, przyspieszyli to wszystko. To są najlepsi przyjaciele, jakich można sobie tylko wyobrazić. Nie dosyć, że skóra zdarta z taty, to charakter też — i serce, i osobowość, to są całe Jacki — mówiła Maria Rozenek w rozmowie z „Pytaniem na śniadanie”.

Nic więc dziwnego, że ostatnio małżeństwo postanowiła spotkać się z pociechami, żeby uczcić zbliżające się ku końcowi wakacje. Para wybrała się na wspólną kolację do greckiej knajpy. Na rodzinnym wypadzie był najstarszy syn — Adrian z pierwszego małżeństwa Jacka Rozenka. Niestety, ale zabrakło Tadeusza i Stanisława, czyli synów Małgorzaty Rozenek-Majdan. Maria Rozenek wprost napisała, że tęskni za chłopcami:

Kochani, cudowni, o sercach bogatych w największe wartości, czekamy na resztę naszej paczki — Tadzio, Staś, wracajcie do nas z wojaży. Czekamy na was — poinformowała na Instagramie żona Jacka Rozenka. 

Jacek Rozenek, Maria Rozenek, fot. Instagram.

