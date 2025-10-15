Dagmara Kaźmierska po raz pierwszy tak szczerze o tym, co wydarzyło się po śmierci Jacka Wójcika. Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych wywołał prawdziwą burzę. Co tak naprawdę kryje się za jej słowami o „nienawiści i zazdrości”?

Śmierć Jacka Wójcika, znanego z programu „Królowe życia”, wstrząsnęła światem show-biznesu. Jednak to nie samo odejście celebryty, ale to, co wydarzyło się później, wzbudza największe emocje. Dagmara Kaźmierska, która jako pierwsza poinformowała o śmierci przyjaciela, teraz znów przemówiła w bardzo zaskakujący sposób.

Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych, opublikowany z fotografią, na której tuli się do psa, zawierał przejmujące słowa:

Gniew, Nienawiść i Zazdrość działają tylko na naszą niekorzyść. Zastanawiam się, co musi się jeszcze wydarzyć, żeby w końcu ludzie to zrozumieli.

Te mocne stwierdzenia nie mogły być przypadkowe – zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń.

Sprawa jest tym bardziej tajemnicza, że Kaźmierska nie pojawiła się na pogrzebie Wójcika, choć początkowo bardzo emocjonalnie przeżywała jego stratę. Jak się okazało, nieobecność ta nie była jej własną decyzją – sam zmarły miał zażyczyć sobie, by nie uczestniczyła w uroczystościach pożegnalnych. To zaskakujące życzenie od razu wzbudziło podejrzenia o poważnym konflikcie między dawnymi przyjaciółmi.

,,Tu sensacji nie będziecie miały. Muszę dalej żyć. Mam syna. Idę do przodu” – mówiła Kaźmierska podczas jednego z live’ów, próbując odciąć się od spekulacji. Jednak jej najnowsze słowa zdają się wskazywać, że wciąż nie może uwolnić się od dramatu, który rozgrywa się wokół śmierci przyjaciela.

Tymczasem fani zauważyli, że celebrytka postanowiła szukać ukojenia w podróży z przyjaciółkami do ciepłych krajów. Czy to sposób na ucieczkę od bolesnych wspomnień? A może próba rozpoczęcia wszystkiego od nowa?