Edzia z „Królowych życia” w rozpaczy po śmierci Jacka Wójcika. Jej słowa łamią serce
Przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej odszedł nagle. Teraz Edzia pokazała, jak bardzo go brakuje.
Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła fanami programu „Królowe życia”. Najpierw pożegnała go Dagmara Kaźmierska, a teraz głos zabrała Edyta Nowak-Nawara. Jej wpis nie pozostawia nikogo obojętnym. To dowód, jak bliska była ich relacja.
Edzia z „Królowych życia” przerywa milczenie po śmierci Jacka Wójcika. Jej słowa chwytają za serce
Wieści o śmierci Jacka Wójcika spadły na fanów „Królowych życia” niczym grom z jasnego nieba. Informację przekazała w środę wieczorem Dagmara Kaźmierska, prosząc o modlitwę za swojego wieloletniego przyjaciela. Widzowie pamiętają go jako wesołego, charyzmatycznego i pełnego życia bohatera programu, który wnosił lekkość i humor do każdej sceny.
Mężczyzna, choć kojarzony głównie z telewizji, z wykształcenia był plastykiem – ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i specjalizował się w renowacji zabytków, w tym obiektów sakralnych. To właśnie sztuka była jego drugim życiem.
Pod koniec Jackowi nie było już po drodze z Dagmarą, ale jego relacja z Edytą Nowak-Nawarą, znaną jako Edzia, wciąż trwała. To właśnie ona jako kolejna przerwała milczenie po śmierci przyjaciela. Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie, dodając tylko krótkie, ale wymowne słowa: „Żegnaj przyjacielu”.
Fotografia i proste zdanie wyrażają więcej niż tysiąc słów. W komentarzach pod jej wpisem od razu pojawiła się fala kondolencji i wzruszających wspomnień od fanów, którzy podkreślali, że Jacek Wójcik był jedną z najbardziej autentycznych postaci w świecie reality show.
Choć Jacka nie ma już wśród nas, jego naturalny urok i energia na zawsze pozostaną w pamięci widzów oraz przyjaciół, którzy mieli okazję go poznać.