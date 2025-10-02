Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła fanami programu „Królowe życia”. Najpierw pożegnała go Dagmara Kaźmierska, a teraz głos zabrała Edyta Nowak-Nawara. Jej wpis nie pozostawia nikogo obojętnym. To dowód, jak bliska była ich relacja.

Edzia z „Królowych życia” przerywa milczenie po śmierci Jacka Wójcika. Jej słowa chwytają za serce

Wieści o śmierci Jacka Wójcika spadły na fanów „Królowych życia” niczym grom z jasnego nieba. Informację przekazała w środę wieczorem Dagmara Kaźmierska, prosząc o modlitwę za swojego wieloletniego przyjaciela. Widzowie pamiętają go jako wesołego, charyzmatycznego i pełnego życia bohatera programu, który wnosił lekkość i humor do każdej sceny.

Mężczyzna, choć kojarzony głównie z telewizji, z wykształcenia był plastykiem – ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i specjalizował się w renowacji zabytków, w tym obiektów sakralnych. To właśnie sztuka była jego drugim życiem.

Pod koniec Jackowi nie było już po drodze z Dagmarą, ale jego relacja z Edytą Nowak-Nawarą, znaną jako Edzia, wciąż trwała. To właśnie ona jako kolejna przerwała milczenie po śmierci przyjaciela. Na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie, dodając tylko krótkie, ale wymowne słowa: „Żegnaj przyjacielu”.

Fotografia i proste zdanie wyrażają więcej niż tysiąc słów. W komentarzach pod jej wpisem od razu pojawiła się fala kondolencji i wzruszających wspomnień od fanów, którzy podkreślali, że Jacek Wójcik był jedną z najbardziej autentycznych postaci w świecie reality show.

Choć Jacka nie ma już wśród nas, jego naturalny urok i energia na zawsze pozostaną w pamięci widzów oraz przyjaciół, którzy mieli okazję go poznać.