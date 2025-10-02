Śmierć Jacka Wójcika, gwiazdy programu „Królowe życia”, wstrząsnęła fanami i przyjaciółmi. Uwielbiany przez widzów 55-latek odszedł nagle, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Teraz jego przyjaciółka i dawna współpracowniczka, Edyta Nowak-Nawara, ujawniła szczegóły pogrzebu, który odbędzie się w Kłodzku.

Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci

Poznaliśmy szczegóły pogrzebu Jacka Wójcika. “Myślę, że on by tego chciał”

Wieczorem 1 października media obiegła tragiczna informacja o śmierci Jacka Wójcika – jednej z najbardziej barwnych i lubianych postaci programu „Królowe życia”. Miał 55 lat. Telewidzowie pokochali go za szczerość, poczucie humoru i naturalny urok, a jego odejście dla wielu wciąż wydaje się nierealne.

Edzia i Jacek Wójcik byli parą… Ich ostatnia wspólna podróż łamie serce

Przez lata Jacek związany był z Dagmarą Kaźmierską, a później bliską relację nawiązał z Edytą Nowak-Nawarą, znaną jako Edzia. Razem wystąpili w wielu odcinkach hitowego programu TTV, a ostatnio widzowie mogli ich oglądać w „Orzeł czy reszka”. Nikt wówczas nie przypuszczał, że to będzie ostatnia wspólna telewizyjna przygoda Jacka i Edzi.

To właśnie Edyta przekazała serwisowi Fakt informacje dotyczące pogrzebu swojego przyjaciela. Jak ujawniła, uroczystości żałobne odbędą się w sobotę, 4 października, o godzinie 10:00 w kaplicy przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Myślę, że on by tego chciał, by na jego pogrzebie pojawiły się tłumy osób, które go kochały i chcą go pożegnać – powiedziała poruszona.

Niespodziewana śmierć Jacka wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci podkreślają, że był człowiekiem pełnym energii, który potrafił rozbawić każdego. „Będzie nam go brakowało, mało jest takich ludzi jak Jacek”, „To nie był jego czas”, „Teraz rozbawia wszystkich u góry” – piszą zrozpaczeni fani.

Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syna

Choć Jacek Wójcik odszedł zbyt wcześnie, pamięć o nim pozostanie żywa w sercach widzów, przyjaciół i bliskich, którzy już wkrótce pożegnają go podczas ceremonii pogrzebowej.