Sandra Kubicka podzieliła się teraz na swoim Instastories rozczulającą refleksją, która doprowadziła ją do łez. Influencerka nie kryła emocji i uznała, że nie może już dłużej milczeć.

Sandra Kubicka o niesprawiedliwości na świecie

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące dla Sandry Kubickiej były pełne emocji, łez i rozczarowań. Wszystko zaczęło się od rozstania z Aleksandrem Baronem. Artystka od momentu ujawnienia, że rozwodzi się, nie kryje się już z emocjami i potrafi publicznie wylać łzy i powiedzieć, co leży jej na sercu.

Teraz była modelka i bizneswomen podzieliła się bardzo ważną, życiową refleksją. Być może nie tylko sytuacje, z którymi się spotkała, ale również trudne chwile, z którymi sama mierzyła się w ostatnim czasie, dodatkowo natchnęły ją, aby podjąć tak wrażliwy temat.

Chciałabym móc wyłączyć swoją wrażliwość ot tak. Wrażliwość jest moją wadą i zaletą. Dzisiaj też szłyśmy z dziewczynami i Leosiem na spacerze i widziałam bezdomnego pana, który miał pieska. I po prostu jak ja widzę ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez życie i nie mają tak jak inni, to po prostu boli mnie dosłownie serce. Życie jest tak po prostu nie fair, że niektórzy mają wszystko, a niektórzy nie mają nic – mówi Sandra.

Celebrytka dodała również, że gdy widzi ludzką krzywdę czy sytuacje, w których ktoś ma gorzej, jest bardzo wdzięczna za to co ma, a przede wszystkim za swojego synka Leosia. Na koniec zaapelowała, aby każdy z nas, co jakiś czas zrobił nawet jakąś drobnostkę, która może potrzebującym odmienić całe życie.