W sobotę 25 października odbył się ślub roku w świecie show-biznesu. Na ślubnym kobiercu stanęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para od tygodni była na językach wszystkich, a fani zakochanych nie mogli doczekać się, by zobaczyć, jaką suknie wybierze panna młoda.

Katarzyna Cichopek zachwyciła drugą suknią ślubną

Pierwsza suknia Katarzyny Cichopek podczas ceremonii należała do tych klasycznych i stonowanych. Choć panna młoda postawiła na ogromną elegancję w pierwszej kreacji, zdaniem stylistki Ewy Rubasińskiej-Ianiro suknia nie zrobiła efektu „wow”. W rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się swoją szczerą opinią.

Być może zbyt często oczekujemy od artystów, że ich życie, styl i emocje będą widowiskiem. A tymczasem dostaliśmy coś innego: spokój, klasykę i perfekcyjny krawiecki porządek. Kreacja Katarzyny to elegancja w wydaniu minimalistycznym proporcje dopracowane, linia czysta, tkanina godna. Wszystko na swoim miejscu. I choć brakowało iskry, to nie brakowało smaku – mówiła stylistka gwiazd.

Za kreacje odpowiedzialna była tego dnia znana projektantka, Viola Piekut. Choć wydawało się, że Katarzyna Cichopek już pierwszą suknią będzie chciała zaskoczyć fanów, to druga kreacja panny młodej zachwyciła. Prezenterka zapowiadała, że na swoim ślubie będzie miała więcej niż jedną kreację, i tak też zrobiła.

Druga suknia była zdecydowanie w odważniejszym stylu, choć nadal utrzymana została w pełnej klasy kroju. Tym razem jednak postawiła na odważny gorset, prześwitujące elementy, a także mocno zarysowaną linię talii. Nie da się ukryć, że choć obie stylizacje Cichopek wyglądały pięknie, to właśnie druga kreacja skradła show.