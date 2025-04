Agnieszka Kaczorowska znów daje o sobie znać – tym razem nie przez taniec ani aktorstwo, ale przez osobisty wpis, który zaskoczył wielu jej fanów. Po trudnych miesiącach, w których media rozpisywały się o jej rozstaniu z Maciejem Pelą, aktorka podzieliła się refleksją o smutku, upadkach i wdzięczności. „Nie jestem robotem” – napisała szczerze.

Choć na scenie i Instagramie zwykle promienna i zmotywowana, prywatnie Agnieszka Kaczorowska też przeżywa swoje burze. W nowym poście opublikowanym w mediach społecznościowych aktorka i tancerka opowiedziała o momentach, kiedy nie jest jej łatwo.

Nie zawsze się uśmiecham. Nie jestem robotem. Też jestem człowiekiem, który czasem upada, czasem jest smutny, zły i przeżywa różne sytuacje… – przyznała.

W emocjonalnym wpisie opowiada, że mimo trudnych chwil stara się skupiać na tym, co dobre. Pisze o „naturalnej pogodzie ducha”, o wdzięczności za pasję i codzienne momenty szczęścia. „Na tym słońcu w sercu się koncentruję. Mam w sobie wdzięczność za każdą chwilę pełną uśmiechu” – dodaje, dziękując bliskim, fanom i życiu za to, co ma. Choć wpis jest spokojny, trudno nie odczytać w nim echa ostatnich zawirowań w życiu prywatnym Kaczorowskiej.

Choć Agnieszka nie nawiązała w swoim wpisie bezpośrednio do życia prywatnego, trudno nie zauważyć, że jej refleksje pojawiły się krótko po spotkaniu dotyczącym warunków rozstania z Maciejem Pelą. Według medialnych doniesień, rozmowy miały trwać kilka godzin i – choć nie należały do najłatwiejszych – zakończyły się wypracowaniem kompromisu.

Małżeństwo miało podjąć decyzję m.in. w sprawie warszawskiej nieruchomości. Dom, w którym wcześniej razem mieszkali, ma pozostać w rękach Macieja Peli, który od dłuższego czasu sam spłaca kredyt hipoteczny. Równie ważne było ustalenie opieki nad ich córkami – Emilką i Gabrysią. Ostatecznie ustalono, że dzieci zostaną pod opieką obojga rodziców – po równo.

Co istotne, obie strony zobowiązały się do niekomentowania sprawy w mediach.

