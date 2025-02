Agnieszka Kaczorowska to jedna z uczestniczek drugiej edycji programu „Królowa przetrwania”. Medialny rozgłos nie milknie na temat tancerki, a dodatkowo z odcinka na odcinek jest o niej coraz głośniej. Do tej pory Kaczorowska zdążyła się już wdać w konfrontację z Olą Tomalą oraz wzięła udział w zamieszaniu związanym z liścikami, które upubliczniła Marianna Schreiber. Co tym razem wydarzyło się w dżungli?

Agnieszka Kaczorowska o Macieju Peli

Kolejna edycja programu „Królowa przetrwania” trwa w najlepsze. Uczestniczki nie zwalniają tempa, a z tygodnia na tydzień nie brak dram i medialnego szumu. W tym sezonie o nagrodę pieniężną, tytuł najlepszej i przetrwanie walczą: Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska, Kasia Nast, Marianna Schreiber, Agnieszka Kotońska, Magdalena Stępień, Elizabeth „Liza” Anorue, Eliza Trybała, Ola Tomala, Natalia Karczmarczyk, Karolina Sankiewicz i Ola Ciupa.

Od samego początku wśród uczestniczek nie brakuje kłótni i słownych potyczek. Tym razem, duże poruszenie w mediach wzbudziła Agnieszka Kaczorowska. Nie da się ukryć, że aktorka i tancerka zacięcie rywalizuje z dziewczynami, a przy tym nie gryzie się w język. Teraz obyło się bez żadnej konfrontacji, jednak uwagę widzów zwróciła wypowiedź na temat męża.

Agnieszka Kaczorowska odgryza się Peli: „Stawałam na rzęsach, żeby utrzymać rodzinę”

Podczas emisji ostatniego odcinka Agnieszka Kaczorowska wyznała dość intymną rzecz. Celebrytka zdradziła, że nagrała sekstaśmę z Maciejem Pelą, ale to jeszcze nie wszystko. Niedawno para rozstała się po 6. latach małżeństwa i obecnie toczą ze sobą medialną przepychankę na temat ich relacji. Natomiast podczas pobytu w dżungli przyznała, że za nim tęskni i wyznała, że od początku chciała być jego żoną.

