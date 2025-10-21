We francuskich mediach aż huczy o nowym partnerze Anji Rubik. Tabloidy donoszą, że wybrankiem polskiej modelki jest francuski aktor, który poprzednio był związany z inną wielką gwiazdą modelingu. Czyżby Anja wreszcie odnalazła prawdziwą miłość?

Anja Rubik spotyka się z Louisem Garrelem

Anja Rubik to jedna z najpopularniejszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdzie od lat robi zawrotną karierę. Choć doskonale znamy ją z wybiegów czy okładek, to w ostatnim czasie jej życie prywatne i uczuciowe było owiane tajemnicą.

Warto wspomnieć, że Anja Rubik była żoną modela Sashy Knezević. Para wzięła ślub 16 lipca 2011 roku na Majorce. Ich relacja jednak nie przetrwała i doszło do rozwodu pięć lat później. Później Rubik przez kilka lat spotykała się z australijskim fotografem Adrianem Steirnem, ale i z czasem o tym związku słuch ucichł.

Jak donosi teraz francuski magazyn „Voici”, modelka od kilku miesięcy spotyka się ze znanym, francuskim aktorem Louisem Garrelem. Para miała się poznać latem i to właśnie wtedy między nimi zaiskrzyło. Według doniesień francuskich mediów Anja Rubik i Louis Garrel są niemal nierozłączni.

To była miłość od pierwszego wejrzenia tego lata. Oboje urodzili się w czerwcu 1983 roku. On 14-go, ona 12-go. To ich zachwyciło – twierdził przyjaciel aktora w rozmowie z „Voici”.

Jeśli chodzi o życie prywatne Garrela, to ma on na swoim koncie dwa głośne związki. W latach 2007-2012 był związany z Valerią Bruni Tedeschi, czyli starszą siostrą Carly Bruni, z którą zaadoptowali dziewczynkę z Senegalu o imieniu Oumy. W 2017 roku aktor wziął ślub ze słynną modelką i aktorką Laetitią Casta, z którą doczekał się syna Azela.