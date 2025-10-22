Kiedy się poznali on był u szczytu sławy, a ona była skromną 18-latką. Dziś Rubikowie świętują 20 lat związku!
Ich historia poznania jest jak z komedii romantycznej!
Znany kompozytor i dyrygent Piotr Rubik i jego żona Agata mają dziś powody do świętowania. Para obchodzi okrągłą rocznicę, a konkretnie 20 lat związku, o czym właśnie poinformowali w social mediach.
Z tej okazji Piotr Rubik zamieścił post na Instagramie, w którym znalazł się krótki, ale wzruszający podpis:
„20 lat razem! Sączymy życie, ciesząc się każdą chwilą. Bratnie dusze. Love of my every life”.
Poza tym pojawiły się również dotąd niepublikowane kadry z ich początków związku. Na fotkach widzimy, że kompozytor ma jeszcze jasne włosy.
Warto wspomnieć, że Piotr Rubik i (jeszcze wtedy) Agata Paskudzka poznali się w 2005 r. podczas finałów Miss Polonia. Wówczas jedną z kandydatek konkursu ubiegającą się o koronę i tytułu była właśnie Agata, która stawiała pierwsze kroki w modelingu. Co prawda tamtego wieczoru nie zwyciężyła, ale zdobyła tytuł II wicemiss oraz poznała miłość swojego życia.
„Wiedzieliśmy, że jest muzykiem. Na dzień przed finałem dowiedziałyśmy się, że wygrał na festiwalu w Sopocie. Nic o nim nie wiedziałam. W tamtym momencie myślałam tylko o konkursie” – mówiła Agata.
„Piotr wyczuł chyba moją niepewność, bo powiedział, że dla niego jestem najpiękniejsza bez względu na wynik wyborów. Kiedy więc konkurs się zakończył, wysłałam mu mejla z podziękowaniem. Odpisał. Wyznał, że strasznie się ucieszył, bo szukał ze mną kontaktu, przeglądał książkę telefoniczną, ale nie mógł mnie znaleźć” – wspominała kiedyś Agata.
Początki znajomości Piotra i Agaty nie należał jednak do najprostszych. Parę dzieliło 18 lat różnicy wieku i choć rodzice nie modelki nie mieli nic przeciwko, to spekulowano, że ich związek skazany jest na porażkę. Gdy Rubik był u szczytu kariery, Agata była wówczas świeżo upieczoną maturzystką i rozpoczęła studia dziennikarskie w rodzinnym mieście. Piotr natomiast mieszkał w Warszawie, ale przeprowadził się na jakiś czas do Wrocławia i wynajął apartament, aby być blisko ukochanej.
„Nigdy wcześniej nie czułem, że chcę być z kobietą na zawsze. Teraz wiem, że warto było czekać i nie zakładać rodziny, ponieważ mam czystą sytuację i mogę być z Agatą bez żadnych obciążeń z przeszłości. Agata była mi pisana. To dzięki niej na nowo poczułem wyjątkowy smak słowa „zaufanie” – wyznał kiedyś Rubik.
„Szukałam w życiu takiej osoby, dla której mogłabym być najważniejsza i którą mogłabym mieć tak naprawdę dla siebie. Myślę, że Piotr poszukiwał w życiu podobnego uczucia i dlatego tak łatwo się odnaleźliśmy” – mówiła Agata.
W końcu doszło do zaręczyn, a Piotr oświadczył się w tajemnicy przed wszystkimi. Wkrótce w 2008 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a ceremonia odbyła się w małym kościółku Świętej Jadwigi we Wrocławiu. Para zatem ma 17-letni staż małżeński, a dziś obchodzi 20 lat związku. Międzyczasie doczekali się również dwóch córek: Heleny (ur. 2009) i Alicji (ur. 2013).
Tata i trzy córki. Dobrze ustosunkowany finansowo. Tacy panowie zawsze maja wybir jeśli chodzi i partnerki bo one ustawiają sie w kolejkach di łatwego życia. Fajny zaradny utakentiwany człowiek z Pana Piotra . Piękne córki gratuluje.