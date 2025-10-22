Kiedy się poznali on był u szczytu sławy, a ona była skromną 18-latką. Dziś Rubikowie świętują 20 lat związku!

Agata i Piotr Rubikowie świętują 20 lat związku!

Z tej okazji Piotr Rubik zamieścił post na Instagramie, w którym znalazł się krótki, ale wzruszający podpis:

„20 lat razem! Sączymy życie, ciesząc się każdą chwilą. Bratnie dusze. Love of my every life”.

Poza tym pojawiły się również dotąd niepublikowane kadry z ich początków związku. Na fotkach widzimy, że kompozytor ma jeszcze jasne włosy.