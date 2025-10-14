Meghan i Harry mieli wychodne. Tylko co ona założyła na randkę? (FOTO)

Meghan i Harry przyłapani na randce

Tego wieczoru Harry postawił na elegancki garnitur spodnie i białą koszulę. Swoją stylizacją zaskoczyła jednak Meghan, która wybrała dość nietypową kreacje o dziwnej strukturze, przypominającą koc. Do tego dobrała czarne, klasyczne szpilki i torebkę. Mimo tak fikuśnej stylizacji trzeba przyznać, że prezentowała się przepięknie.