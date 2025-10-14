Meghan i Harry mieli wychodne. Tylko co ona założyła na randkę? (FOTO)
Czy to koc?
1 / 4
Królewska randka z nutką gwiazdorskiej mocy. Książę Harry i Meghan Markle zostali zauważeni przez paparazzi w okolicach SoHo House w Nowym Jorku po romantycznej kolacji w tym ultraekskluzywnym miejscu.
2 / 4
Para wyglądała na wyraźnie zadowoloną i szczęśliwa, co z pewnością ucichnie plotki sprzed tygodni o ich rzekomym kryzysie.
3 / 4
Tego wieczoru Harry postawił na elegancki garnitur spodnie i białą koszulę. Swoją stylizacją zaskoczyła jednak Meghan, która wybrała dość nietypową kreacje o dziwnej strukturze, przypominającą koc. Do tego dobrała czarne, klasyczne szpilki i torebkę. Mimo tak fikuśnej stylizacji trzeba przyznać, że prezentowała się przepięknie.
4 / 4
Ładna z nich para?
Ememem | 14 października 2025
prosta i szykowna.. no ta wy estetyką idziecie bardziej w stronę Pachuta w różowej koszuli w kratę
gość | 14 października 2025
Czemu ona taka pomarańczowa … splagiatowała Trampa