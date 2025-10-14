times-dark
Meghan i Harry mieli wychodne. Tylko co ona założyła na randkę? (FOTO)

Czy to koc?

14.10.2025
Meghan i Harry przyłapani na randce

Królewska randka z nutką gwiazdorskiej mocy. Książę Harry i Meghan Markle zostali zauważeni przez paparazzi w okolicach SoHo House w Nowym Jorku po romantycznej kolacji w tym ultraekskluzywnym miejscu. 

Meghan i Harry przyłapani na randce

Para wyglądała na wyraźnie zadowoloną i szczęśliwa, co z pewnością ucichnie plotki sprzed tygodni o ich rzekomym kryzysie.

Meghan i Harry przyłapani na randce

Tego wieczoru Harry postawił na elegancki garnitur spodnie i białą koszulę. Swoją stylizacją zaskoczyła jednak Meghan, która wybrała dość nietypową kreacje o dziwnej strukturze, przypominającą koc.  Do tego dobrała czarne, klasyczne szpilki i torebkę. Mimo tak fikuśnej stylizacji trzeba przyznać, że prezentowała się przepięknie.

Meghan i Harry przyłapani na randce

Ładna z nich para?

Ememem | 14 października 2025 Odpowiedz

prosta i szykowna.. no ta wy estetyką idziecie bardziej w stronę Pachuta w różowej koszuli w kratę

gość | 14 października 2025 Odpowiedz

Czemu ona taka pomarańczowa … splagiatowała Trampa

