Nikodem Rozbicki to znany i uwielbiany aktor młodego pokolenia. Artysta znany jest nie tylko z wielu znakomitych ról, ale widzowie mogą również obecnie oglądać go w programie rozrywkowym „Afryka Express”. Na wizji reality show padły zaskakujące słowa z ust aktora na temat jego byłych oraz obecnej partnerki. Czyżby znów był zakochany?

Nikodem Rozbicki o zakochaniu i swoich byłych partnerkach

Nikodem Rozbicki to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma ona masę ról w wielu znanych produkcjach m.in. takich jak: „Miszmasz czyli Kogel Mogel”, „Listy do M.”, „Rodzina na Maxa” czy „Planeta Singli”.

Aktor wzbudza duże zainteresowanie w mediach nie tylko za sprawą swojej kariery, ale i życia prywatnego. Nikodem Rozbicki był już łączony z wieloma znanymi kobietami, ale swoje życie uczuciowe raczej stara się chronić i nie rozprawia o nim publicznie. Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno artysta był związany z Julią Wieniawą, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu, a ich związek zakończył się rozstaniem. Warto dodać, że w przeszłości aktor był również w relacji z Julią Kuczyńską „Maffashion” na początku jej medialnej kariery.

Od czasu rozstania z Wieniawą Rozbicki jakiś czas temu opublikował zdjęcie z tajemniczą blondynką, która towarzyszyła mu podczas wyprawy do Portugalii. Dotąd aktor nie ujawnił, co dokładnie ich łączy, a wielu wciąż zastanawia się, czy jest może ponownie zakochany.

Aktor, choć stara się strzec życia miłosnego, to tym razem na planie programu Afryka Express” padły zaskakujące słowa.

Mało mówię o moim życiu prywatnym i emocjonalnym w mediach. Staram się tego nie robić. Serca trzeba strzec, a wszystko, co piękne, lubi ciszę – wyznał Rozbicki.

To jednak nie wszystko. Aktor nagle na wizji wypalił o swoich byłych partnerkach i powiedział wprost, że obecnie jest zakochany.

Jeszcze à propos moich byłych. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie moje byłe dziewczyny, a kocham tylko tę, z którą jestem aktualnie – ujawnił.

Myślicie, że pokaże swoją nową wybrankę?