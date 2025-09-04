Bogna Sworowska, czyli znana modelka i jej partner Rafał Olbiński przez jakiś czas tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Jak się teraz okazuje, oboje zdecydowali się na rozstanie, a gwiazda przeżywa właśnie świetny czas bycia singielką.

Bogna Sworowska jej Rafał Olbiński rozstali się. Modelka cieszy się teraz życiem singielki

Bogna Sworowska zasłynęła w show-biznesie w 1987 r., gdzie zdobyła tytuły II wicemiss i Miss Foto podczas konkursu Miss Polonia. Później spełniała się jako modelka, gdzie m.in. chodziła po zagranicznych wybiegach, nawet pozowała do okładki „Playboya”. Później zaczęła spełniać się w branży PR.

Prywatnie natomiast od kilku lat Sworowska tworzyła związek z 25 lat starszym malarzem Rafałem Olbińskim. Warto wspomnieć, że jakiś czas temu modelka mówiła: „Moja obecna relacja jest dojrzała, piękna i pełna emocji”. I choć zdawało się, że tworzą zgrany duet, to od jakiegoś czasu w życiu pary nie układało się najlepiej. Teraz w rozmowie z „Pytaniem na Śniadanie” Sworowska przyznała się, że już nie są razem, a obecnie czerpie garściami z życia singielki.

Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki. I jedna i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie „rozchodzeniowe” (…) — ujawniła Sworowska w „Pytaniu na Śniadanie”.

Bogna Sworowska przyznała, że rozstali się w dobrych stosunkach, pozostając przyjaciółmi. To oznacza, że między tą dwójką nie doszło do większego zgrzytu, a rozstanie odbyło się w pełnym porozumieniu.