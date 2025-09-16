Paweł Wilczak to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Teraz do sieci trafiły zdjęcia artysty z ubiegłej nocy, gdzie bawił się na mieście w towarzystwie dużo od siebie młodszej aktorki i piosenkarki. Czyżby to tylko przyjaźń, a może coś więcej?

Kolejny kryzys pomiędzy Joanną Brodzik a Pawłem Wilczakiem? Aktor zabawiał się do rana w klubie

Paweł Wilczak przyłapany w towarzystwie Marii Niklińskiej

Życie prywatne Pawła Wilczaka od jakiegoś czasu jest owiane tajemnicą. Aktor od lat wraz z Joanną Brodzik tworzy jedną z najbardziej tajemniczych par w polskim show-biznesie. Poznali się na planie serialu „Kasia i Tomek”, gdzie grali parę. Okazało się, że nie tylko dobrze czują się razem na planie, ale i w prawdziwym życiu, gdzie szybko zaczęli tworzyć związek.

Tomasz Raczek nie wytrzymał po słowach Joanny Brodzik. Łzy poleciały mu policzkach…

W przeciągu wspólnych około 20 lat Paweł i Joanna doczekali się nawet narodzin bliźniaków: Jana i Franciszka. Para ograniczyła jednak życie w blasku fleszy i zaczęła bardziej strzec życia prywatnego. Od lat pojawiają się plotki na temat ich relacji, ale na ten moment nie wiadomo w końcu czy para jest może po ślubie, czy po zaręczynach i czy w ogóle wciąż są razem.

To raczej próby nieudane, zresztą z powodu postawionych przeze mnie i przez tatę moich dzieci jasno granic, że nasze życie prywatne jest nasze i prywatne. Jeśli ktoś próbował nam tę prywatność, czy próbuje, czy będzie próbował kraść, to z całą konsekwencją będę broniła tego, żeby mi nikt tej prywatności, tak jak telewizora, nie wynosił z domu – mówiła niedawno Brodzik w programie „Magda gotuje Internet”.

„Dzień dobry TVN”. Dawno niewidziana Brodzik zaszalała ze stylizacją. Spójrzcie na ten dół!

Z pewnością spekulacje te nie uciszą ostatnie zdjęcia Pawła Wilczaka, który został przyłapany na mieście w towarzystwie niemal 20 lat młodszej aktorki Marii Niklińskiej. Jak podaje „Super Express” Wilczak wraz z aktorką i innymi bawili się w jednej z warszawskich kanjpek. Humor im dopisywał, a towarzystwo raczyło się trunkami.

Jak donosi wyżej wymieniony tabloid w końcu 60-letni aktor odprowadził koleżankę do taxówki około 3 w nocy i jeszcze długo ze sobą rozmawiali, aż na pożegnanie mieli oddać się czułościom. Czy jednak para pozostaje w kumpelskiej relacji, a może na rzeczy jest coś więcej? To wciąż pozostaje zagadką.