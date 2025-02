Justyna Steczkowska była bezkonkurencyjna w czasie polskich preselekcji do konkursu Eurowizji 2025. Wokalistka podbiła scenę, śpiewając utwór „Gaja” i zajęła pierwsze miejsce, deklasując pozostałych uczestników. To właśnie ona po 30 latach wróci na muzyczne wydarzenie i będzie reprezentowała nasz kraju w konkursie.

Bukmacherzy ocenili szanse Justyny Steczkowskiej na Eurowizji

Nie tylko Polacy zachwycali się jej występem. Tuż po ogłoszeniu zwyciężczyni Polskich preselekcji zagraniczni specjaliści eurowizyjni publikowali wiele filmików z opiniami na temat piosenki Steczkowskiej i jej wokalu na żywo. Nikt z nich nie ukrywał ogromnego zachwytu, nie tylko nad perfekcyjnym wykonaniem utworu „Gaja”, ale również nad sportową formą i wyglądem artystki.

Olek Sikora o zbliżającej się Eurowizji. Takich słów o Steczkowskiej nikt się nie spodziewał! (WIDEO)

Teraz w sieci pojawiły się notowania bukmacherów i o dziwo, nie jesteśmy na czele stawki. Aktualnie Justyna Steczkowska plasuje się na 23. miejscu. Choć jest to dopiero początek wielkich rywalizacji eurowizyjnych, wśród konkurentów naszej artystki pojawiło się kilka podobnych utworów do piosenki „Gaja”. TikToker „Miechulec” w rozmowie z Plejadą wyznał, że są to realni konkurenci dla Polki.

Starając się patrzeć obiektywnie, zarówno nasz występ, jak i piosenka są mocne, ale w tej kategorii mamy już trochę konkurencji. Podobną energię mają występy z Hiszpanii, Finlandii czy Malty. Dużo będzie zależało od tego, jak zmieni się występ Justyny w stosunku do tego, co widzieliśmy podczas preselekcji – mówił w rozmowie z portalem.

Santor zdziwiona udziałem Steczkowskiej w konkursie: „Eurowizja jest dla tych, co chcą zaistnieć”

Dodał także, że to dopiero początek zmagań, a także, że nie wszystkie kraje wyłoniły jeszcze swoich reprezentantów, więc i miejsce Polski w tych przewidywaniach może się zmienić. Nie wspominając o tym, że notowania bukmacherów czasami mocno odbiegały od realnych wyników Eurowizji.

Wielu fanów konkursu emocjonuje się typowaniami bukmacherów. Pamiętajmy jednak, że znamy dopiero połowę piosenek z tegorocznej edycji, a te rankingi dziś nie mają przełożenia na rzeczywistość. Przed nami są choćby Francja, Portugalia czy Niemcy, które jeszcze nie zaprezentowały piosenek. […] To zestawienie pokazuje szanse, jakie bukmacherzy dają konkretnym krajom na wygranie Eurowizji. To […] nie oznacza, że takie miejsce przewidują dla Polski w konkursie – mówił „Miechulec”.

A Wy, jak oceniacie szanse Justyny Steczkowskiej?