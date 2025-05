Tomasz Jakubiak odszedł niespełna trzy tygodnie temu, pozostawiając po sobie pustkę, ale i… książkę. „Ugotuj mi, Tato” miała nieść pomoc, dziś niesie pamięć. Siostra kucharza w końcu zabrała głos – i rozwiała wszystkie wątpliwości.

Tomasz Jakubiak pochowany z osobistymi skarbami. Pamiątka od syna złamała wszystkim serca

Zamilkła po śmierci Tomasza Jakubiaka. Teraz jego siostra ujawnia…

Po śmierci Tomasza Jakubiaka media i fani pogrążyli się w żałobie. Teraz, po kilku tygodniach milczenia, głos zabrała jego siostra Joanna. To ona zajmowała się wysyłką książek kucharza i wspólnie z nim podjęła decyzję o przedłużeniu przedsprzedaży „Ugotuj mi, Tato”. – „Powrót do zawodowej codzienności wciąż wymaga czasu” – tłumaczyła fanom.

„Ugotuj mi, Tato” to nie tylko zbiór przepisów – to symbol walki, determinacji i miłości do bliskich. Każdy, kto zamówił książkę w przedsprzedaży, otrzyma ją na początku czerwca.

Rozpaczliwe pożegnanie żony Tomka Jakubiaka: „Tak jak prosiłeś, powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie”

Mam nadzieję, że będziecie gotować z dziećmi, na czym Tomkowi tak bardzo zależało. – napisała poruszona Joanna.

Choć Tomasz nie zdążył zobaczyć efektu końcowego, jego dzieło będzie żyło dalej – w domach, kuchniach i sercach fanów. Siostra kucharza zapewniła, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane, a kontakt z klientami wraca do normy. To jasny sygnał, że choć Tomasza już z nami nie ma, jego pasja i misja wciąż trwają.

Dla wielu fanów to nie będzie zwykła książka kucharska. To ostatni głos Tomasza Jakubiaka – zapis jego czułości, wartości i miłości do rodziny. Tytuł „Ugotuj mi, Tato” dziś brzmi niemal jak prośba syna, list do przyszłych ojców, lekcja bliskości. Gdy siostra Tomasza zapewnia, że każdy egzemplarz trafi do domu, trudno nie pomyśleć, że ta książka może być czymś więcej niż zbiorem przepisów.