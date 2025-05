Tomasz Jakubiak został pochowany 13 maja w Warszawie. Żałobnicy przyszli w jasnych kolorach, a przy jego grobie nie brakowało łez. Wśród rzeczy, które złożono razem z urną, znalazły się osobiste przedmioty, które w pełni oddają to, jakim był człowiekiem i ojcem.

Tomasz Jakubiak – znany kucharz, juror „MasterChef Junior”, twórca telewizyjnych formatów kulinarnych – zmarł 30 kwietnia w wieku 41 lat. Walczył do końca z niezwykle rzadkim nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy. Próbował leczenia w specjalistycznej klinice w Izraelu, a przez cały ten czas wspierała go żona Anastazja oraz ukochany synek. Pożegnało go pół kulinarnej Polski – i całe rzesze fanów, dla których był inspiracją.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Warszawie. Na prośbę zmarłego, żałobnicy pojawili się w jasnych i kolorowych ubraniach – symbolizujących radość życia, jaką emanowała jego osoba. Nie składano kondolencji. Zamiast tego przygotowano specjalną księgę wspomnień, w której każdy mógł zostawić kilka słów. Msza pełna była wzruszających momentów, a przemówienia osób bliskich Tomkowi poruszyły wszystkich do łez

Przed ołtarzem stanął Wojciech Modest-Amaro, przyjaciel Jakubiaka, który wspominał go jako człowieka o ogromnej sile ducha: ,,Poznałem go na drodze cierpienia. Pokazał mi swoje prawdziwe człowieczeństwo” – mówił.

Marzena Rogalska odczytała poruszający list napisany przez żonę Jakubiaka. ,,Dziękuję, że dałeś światu Tomka” zakończyła Anastazja, łamiącym się głosem.

Podczas złożenia urny do grobu, rodzina Jakubiaka zdecydowała się na wyjątkowy gest. Do grobu trafił kucharski fartuch – jego zawodowy znak rozpoznawczy – a także bransoletki, które nosił niemal codziennie. Najbardziej poruszającym momentem było jednak złożenie rysunku wykonanego przez jego kilkuletniego syna. Zawinięty starannie wstążką obrazek poruszył obecnych do głębi. Jak podkreślają bliscy – dla Tomka to właśnie rodzina i gotowanie były „całym światem”.

Choć odszedł za wcześnie, zostawił po sobie nie tylko kulinarne show i telewizyjne formaty, ale także coś więcej – energię, która inspirowała tysiące ludzi. Pokazał, jak walczyć, jak się nie poddawać i jak cieszyć się życiem mimo wszystko.