Mam 35 lat.Czuje się najlepiej w swoim życiu. Mentalnie i fizycznie jestem we wspaniałym momencie. Pełnym samoakceptacji , wolności ,spokoju ,dystansu i równowagi. Czuje swój organizm i moje potrzeby lepiej niż kiedykolwiek. Jeżeli bierzecie do serca moje słowa ,to …lubcie siebie. Bądźcie swoimi najlepszymi przyjaciółmi : WYBIERZCIE ZDROWY TRYB ŻYCIA! Poza zabawą …mądrze się odżywiajcie,uprawiajcie sport, pamiętajcie o regeneracji ,nie faszerujcie się chemią, nie przeginajcie z używkami,nauczcie się śmiać z własnych błędów ale wyciagajcie wnioski z porażek.Doceńcie chwile sami ze sobą w ciszy i spokoju. Skoro z domu wyrzucamy śmieci to wyrzucajmy też z głowy i z ciała.Tylko od Was zależy jak stabilnie będzie funkcjonować Wasza psychika.Wszystko jest dla ludzi ale za wszystko to przyjdzie nam spłacić kiedyś kredyt,który daje nam organizm. Po co zaciągać tak duży? Wszystko fajne co nam daje jest za darmo🤷🏼‍♀️Zwłaszcza do młodych : od tego jak prowadzicie się teraz będzie zależało jak będziecie się czuć na moje 35 „stare lata”😁trust me bitches. love u‼️więcej przeczytacie w najnowszym wywiadzie jubileuszowego wydania magazynu @party.pl