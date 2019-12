Doda nakręci kontrowersyjny film Dziewczyny z Dubaju – klamka zapadła, znamy już twórców scenariusza i reżysera filmu.

Dziś wieczorem Dorota Rabczewska na swoim Instagramie poinformowała, że projekt, wokół którego nagromadziło się już sporo kontrowersji, dojdzie do skutku. Film wyprodukują Doda i jej mąż, Emil Stępień. Napisanie scenariusza powierzono autorowi scenariuszy między innymi do filmów Planeta singli i Listy do M. To Mitja Okorn.

Nie uwierzysz, od ilu dni DODA nie myła włosów! Wyglądają na tłuste?

Największą niespodzianką jest reżyseria – podjęła się jej Maria Sadowska (która wyreżyserowała słynną Sztukę kochania).

Na Stories Dody pojawił się film, na którym Sadowska podpisuje umowę z Emilem. Reżyserka już zaprosiła widzów do kin.

Dziewczyny z Dubaju – o czym będzie film?

Dziewczyny Dubaju to tytuł książki Piotra Krysiaka opisującej wyjazdy polskich modelek, celebrytek, a nawet kobiet biznesu do Dubaju i innych kurortów, w których kobiety świadczyły usługi seksualne bogatym sponsorom – szejkom, artystom, biznesmenom, sportowcom. Turystyka erotyczna, za którą stały przeróżne wymagania bogatych klientów, budzi emocje i na pewno jest nośnym tematem.

Co takiego jest w Dubaju, że lecą tam wszystkie polskie gwiazdy?

Czekamy więc na film – po Blance Lipińskiej Doda jest kolejną gwiazdą, która ma ochotę pobawić się w kino. Jesteście ciekawi, jak wyjdzie ta zabawa? Z Marysią Sadowską u boku może być ciekawie!

Maria Sadowska będzie reżyserką filmu Dziewczyny z Dubaju – Doda i jej mąż, Emil Stępień, wyprodukują film: