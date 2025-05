18 maja media obiegła szokująca wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej, która popularność zyskała dzięki udziałowi w 2. edycji programu „Hotel Paradise”. Informacja ta wstrząsnęła całym Internetem, a głos w tej sprawie zabrała nawet sama Doda.

Najpierw straciła CIĄŻĘ, później była NĘKANA! Tak wyglądały ostatnie lata Soni Szklanowskiej

Sonia Szklanowska rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała w 2020 roku dzięki udziałowi w 2. edycji „Hotelu Paradise”, gdzie dotarła aż do samego finału. Po występie w miłosnym reality show aktywnie działała w sieci jako influencerka i początkująca wokalistka. Tragiczne informacje o jej śmierci wstrząsnęły całym Internetem, ponieważ nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw.

Sonia Szklanowska spędzała piękny czas z rodzicami na miesiąc przed śmiercią. Spójrzcie na te nagrania!

Jak się okazuje, dziewczyna zmagała się z depresją. Co więcej, ostatnie lata jej życia były pełne dramatów, w tym m.in. straciła ciążę czy była nękana przez mężczyzn. Jak udało się już ustalić, 25-latka targnęła się na własne życie, a przyczyną tej straszliwej decyzji miał być m.in. hejt czy presja społeczna.

W tej sprawie głos zabrała nawet Doda. Wokalista sama otwarcie mówiła kiedyś o tym, że zmagała się z depresją. Teraz przyznaje, że stale jest obiektem hejtu, podobnie jak to było u Soni Szklanowskiej.

Zostałam poproszona, by zrobić po raz kolejny jakiś apel do sięgania o pomoc. Widzę, że coraz więcej osób też z naszej branży popełnia samobójstwa. Ten ostatni tydzień czy dwa to był jakiś koszmar w statystykach. Piękna dziewczyna i młody chłopak. Mi też nie jest łatwo, mi też nie jest lekko. Nie poddaję się za każdym razem. Też jestem ofiarą hejtu, różnych nagonek… – wyznała Doda.