Doda jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Fani pokochali ją za piosenki, takie jak: „Dżaga”, „Nie mam dokąd wracać”, „Bad Girls”, czy „Nie żałuję”. Oprócz działalności muzycznej wokalistka prężnie rozwija swoją markę suplementów Doda D’Eau i opowiada w social mediach o zdrowym stylu życia. Lata temu wokalistka musiała przejść kilka poważnych operacji kręgosłupa. Teraz zdradziła fanom, jak udało jej się wrócić do pełni sił.

Wokalistka opublikowała na Instagramie serię relacji, na których opowiedziała o problemach z kręgosłupem. Po zastosowaniu specjalnych ćwiczeń i zdrowej diety artystka nie może dziś narzekać na problemy z ciałem i cieszy się świetną kondycją i dobrze wyglądającą skórą:

Kochani, wielu z was zastanawia się, jak z osoby krzywo chodzącej, budzącej się codziennie z bólem, z blokadami sterydowymi w kręgosłup, by móc występować na scenie przez 10 lat ściskając mięśnie gorsetami, by nic nie bolało na koncertach, doszłam do takiej osoby, która wygina się, biega, skacze, może pozwolić sobie na wiele aktywności fizycznych, o których wcześniej mogła tylko pomarzyć — zaczęła Doda w relacji na Instagramie.