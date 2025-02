Doda w ogniu NAGICH pytań, opowiedziała o ex partnerach! „Biorą ochłapy po mnie” (FOTO)

Następnie dodała, że w tym trudnym czasie sądowej batalii pomógł jej kuzyn — Mateusz, gdy nie miała grosza przy duszy. Mężczyzna wsparł ją ciepłym słowem i przypomniał jej, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Piosenkarka, wypowiadając te słowa, wzruszyła się i powiedziała:

Pamiętam, że przyszłam do mojego kuzyna — Matiego, który gdzieś tam siedzi. […] W życiu najważniejsze są rzeczy, takie jak: rodzina i zdrowie. Dlatego mnie to wzrusza, bo on tu siedzi. Pamiętam, że siedzieliśmy wtedy na takiej polance na trawie boso i on powiedział: „Doda, to tylko pieniądze, one nie są nic warte. Jeszcze 10 razy to odrobisz i 10 razy stracisz. W życiu ważniejsze rzeczy”. Ja i tak wszystko odrobiłam. […] Wyobraźcie sobie, jaka ja jestem zawzięta su*a! Rozumiesz, człowiek traci oszczędności życia uciułane z koncertu na koncert i otrzymuje taką propozycję zabezpieczenia się i mimo wszystko odmawia, bo to jest wbrew moim zasadom — podkreśliła Doda.