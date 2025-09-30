Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od kilku tygodni wzbudzają ogromne emocje. Najpierw pocałunek w “Tańcu z gwiazdami”, potem spekulacje o zaręczynach, a teraz wspólny wywiad u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. To właśnie tam prowadzący postanowił uderzyć w najczulszy punkt i zapytał Rogacewicza o… żonę. Reakcja aktora mówi sama za siebie.

Tak Kaczorowska i Rogacewicz zareagowali na pytanie o zaręczyny w „Tańcu z Gwiazdami”. Wymowna reakcja

Rogacewicz zapytany o żonę na wizji! Obok siedziała Kaczorowska

Historia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza jest jednym z najgorętszych tematów tego sezonu „Tańca z gwiazdami”. Para oficjalnie potwierdziła swój związek podczas pierwszego odcinka show, gdy ku zaskoczeniu wszystkich namiętnie się pocałowała na parkiecie. Od tamtej pory ich relacja nie schodzi z nagłówków. Widzowie doszukują się w ich tańcach aluzji do życia prywatnego, a fani spekulują na temat rychłych zaręczyn.

Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy otwarcie o swoim związku: „Połączyła nas…”

29 września aktor i tancerka zasiedli razem w studiu podcastu “WojewódzkiKędzierski”. Już od początku było wiadomo, że Kuba Wojewódzki nie przepuści okazji, by wbić szpilę i zadać trudne pytania. Najbardziej niewygodne dotyczyło byłej żony Rogacewicza.

Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? – wypalił nagle prowadzący.

Marcin Rogacewicz wyraźnie się zmieszał i próbował zakończyć temat:

Zróbmy tak, zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował – odparł.

Wojewódzki jednak nie odpuszczał i dopytywał, czy w żadnym stopniu nie ma w tym prawdy. Aktor ponownie uciął temat, prosząc, by “to zostawić”.

Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)

Przypomnijmy, że Marcin Rogacewicz rozwiódł się z Mają, matką swoich czterech dzieci – trzech córek i syna. Rozstanie ogłosił w mediach społecznościowych w połowie 2025 roku, publikując czarno-białe zdjęcie z wymownym podpisem: ,,nowy rozdział, wolność”.

Choć prywatne życie aktora wywołuje ogromne kontrowersje, widać, że Kaczorowska i Rogacewicz starają się iść dalej, skupiając się na swojej relacji i występach w “Tańcu z gwiazdami”.