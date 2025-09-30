Wojewódzki nie odpuścił Rogacewiczowi. Zapytał o żonę na oczach Kaczorowskiej
W programie padło pytanie, które wprawiło aktora w zakłopotanie.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od kilku tygodni wzbudzają ogromne emocje. Najpierw pocałunek w “Tańcu z gwiazdami”, potem spekulacje o zaręczynach, a teraz wspólny wywiad u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. To właśnie tam prowadzący postanowił uderzyć w najczulszy punkt i zapytał Rogacewicza o… żonę. Reakcja aktora mówi sama za siebie.
Rogacewicz zapytany o żonę na wizji! Obok siedziała Kaczorowska
Historia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza jest jednym z najgorętszych tematów tego sezonu „Tańca z gwiazdami”. Para oficjalnie potwierdziła swój związek podczas pierwszego odcinka show, gdy ku zaskoczeniu wszystkich namiętnie się pocałowała na parkiecie. Od tamtej pory ich relacja nie schodzi z nagłówków. Widzowie doszukują się w ich tańcach aluzji do życia prywatnego, a fani spekulują na temat rychłych zaręczyn.
29 września aktor i tancerka zasiedli razem w studiu podcastu “WojewódzkiKędzierski”. Już od początku było wiadomo, że Kuba Wojewódzki nie przepuści okazji, by wbić szpilę i zadać trudne pytania. Najbardziej niewygodne dotyczyło byłej żony Rogacewicza.
Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? – wypalił nagle prowadzący.
Marcin Rogacewicz wyraźnie się zmieszał i próbował zakończyć temat:
Zróbmy tak, zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował – odparł.
Wojewódzki jednak nie odpuszczał i dopytywał, czy w żadnym stopniu nie ma w tym prawdy. Aktor ponownie uciął temat, prosząc, by “to zostawić”.
Przypomnijmy, że Marcin Rogacewicz rozwiódł się z Mają, matką swoich czterech dzieci – trzech córek i syna. Rozstanie ogłosił w mediach społecznościowych w połowie 2025 roku, publikując czarno-białe zdjęcie z wymownym podpisem: ,,nowy rozdział, wolność”.
Choć prywatne życie aktora wywołuje ogromne kontrowersje, widać, że Kaczorowska i Rogacewicz starają się iść dalej, skupiając się na swojej relacji i występach w “Tańcu z gwiazdami”.
Kaja | 30 września 2025
To są ludzie dorośli… ich życie, to ich sprawa,za co biorą odpowiedzialność. Nie ma sensu wskazywać im,jak mają żyć.🤔
anna | 30 września 2025
Szkoda dzieci ale telewizja tak jak u cichopkow zarabia na tej patologii.Prawdziwa milosc jak i pieniadze lubia cisze.
Kaka | 30 września 2025
Wogole do siebie nie pasują …kwestia czasu i…