Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” będzie dla widzów wielkim zaskoczeniem. Wszystko za sprawą ciekawych osobowości, które wezmą udział w show. Na parkiecie wystąpią między innymi: Barbara Bursztynowicz, Ewa Minge, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Maja Bohosiewicz, czy Tomasz Karolak. Start programu odbędzie się 14 września o 19:55 na Polsacie.

Swoje pierwsze kroki w tańcu stawia także Olek Sikora, który zatańczy w duecie z Darią Sytą. Trenerka od wielu edycji uczy tańczyć największe gwiazdy show-biznesu i do tej pory wielu widzów doceniło jej talent na parkiecie show. Widzowie nie mogą doczekać się, by zobaczyć tą pełną energii parę na parkiecie.

Mieliśmy okazję być gośćmi na treningu Aleksandra i Darii. Dzięki temu poznaliśmy wiele szczegółów z ich codziennej rutyny w przygotowaniach do programu. Podczas rozmowy z uczestnikami dowiedzieliśmy się, że większość z nich niespodziewanie już walczy z uciążliwymi kontuzjami.

Ani razu nie miałem ani krzty myśli o tym, żebym mógł złapać jakąkolwiek kontuzję na sali, a dzisiaj obok domu na siłowni coś tylko podnosiłem i to nie było ćwiczenie, coś chciałem chwycić i poczułem taki klik w lędźwiach. […] Muszę zassać pępek do kręgosłupa i wtedy mnie nie boli – rozpoczął prezenter.

Olek Sikora przyznał, że na korytarzu często uczestnicy wymieniają się tylko informacjami o swoim zdrowiu. Prezenter porównał sale treningowe do przychodni, gdzie każdy tłumaczy co mu dolega po treningach. Nowa edycja zapowiada się bardzo intensywnie, z pewnością każdy będzie walczył do końca o pozostanie w programie.

Teraz jak się z kimś tutaj spotykam to tak, jakbym spotkał kogoś na korytarzu w przychodni. Ludzie się spotykają na korytarzu w przychodni i opowiadają sobie całe życie i przy okazji co im dolega, gdzie ich boli, co się dzieje z daną częścią ciała itd. Ja dzisiaj się czuję, jakbym był takim emerytem i rencistą, z całym szacunkiem do tych grup. […] Dzisiaj spotkałem Ewę i od razu zaczęliśmy narzekać co nas boli, więc to będzie ciekawa edycja – opowiadał Olek Sikora.

