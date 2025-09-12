Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” będzie dla widzów wielkim zaskoczeniem. Wszystko za sprawą ciekawych osobowości, które wezmą udział w show. Na parkiecie wystąpią między innymi: Barbara Bursztynowicz, Ewa Minge, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Maja Bohosiewicz, czy Tomasz Karolak.

Swoje pierwsze kroki w tańcu stawia na sali tanecznej Olek Sikora, który zatańczy w duecie z Darią Sytą. Trenerka od wielu edycji uczy tańczyć największe gwiazdy show-biznesu i do tej pory wielu widzów doceniło jej talent na parkiecie show.

Mieliśmy okazję być gośćmi na treningu Aleksandra i Darii. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu szczegółów z ich codziennej rutyny w przygotowaniach do programu. Podczas rozmowy z uczestnikami zapytaliśmy, jak wygląda ich relacja w programie i czy nie boją się, że w mediach będą krążyły plotki o ich romansie. Przypomnijmy, że Daria szykuje się do ślubu ze swoim narzeczonym.

Trzeba się przełamać w tańcu ze względu na przekroczenie tej granicy cielesności. Ja gdy poznałem się z Darią, zapytałem ją, czy jej narzeczony nie jest zazdrosny, bo taniec jest bardzo intymny, […] ale to jest pewnego rodzaju gra aktorska. […] Daria opowiedziała mi coś bardzo ciekawego, że miała już kiedyś taką rozmowę ze swoim narzeczonym  – wyznał Aleksander Sikora.

Para przyznała, że w przypadku jakichkolwiek plotek, byliby nimi rozbawieni. Zażartowali nawet, że w końcu ktoś pisałby o nich, a nie o innych parach. Aleksander i Daria wyraźnie podchodzą z dystansem do ewentualnych domniemanych przez widzów romansów.

Będziemy się z tego śmiać. Powiedzielibyśmy tak: No w końcu piszą o kimś innym niż o Kaczorowskiej i Rogacewiczu – żartował prezenter.

Aleksander przyznał także, że sam udział w programie daje mu wiele radości i aktualnie jego całe życie kręci się wokół „Tańca z Gwiazdami”. Nie ukrywa, że zrozumiał teraz, jak wiele zaangażowania wymagają treningi i jak bardzo uczestnicy przeżywają ten program.

Zawsze podobało mi się, że te pary tak wchodzą w ten program i nagle w nich jest takie nowe życie, te motylki w brzuchu. Człowiek zaczyna wierzyć w to, że cały świat kręci się tylko wokół „Tańca z Gwiazdami”. Oczywiście tylko dla tych, którzy biorą w nim udział – mówił w rozmowie z Kozaczkiem Aleksander Sikora.

Zobacz całe wideo poniżej:

Daria Syta, Aleksander Sikora

Daria Syta, Aleksander Sikora, fot. AKPA

Aleksander Sikora, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA