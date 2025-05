Sonia Szklanowska nie żyje – ta wiadomość wstrząsnęła fanami „Hotelu Paradise” i całym internetem. Wśród poruszonych komentarzy coraz częściej pojawia się jeden powtarzający się wniosek: „to wyglądało jak pożegnanie”. Fani analizują jej ostatnie posty i widzą w nich niepokojącą symbolikę.

Nie żyje Sonia Szklanowska z „Hotelu Paradise”! Matt Palmer apeluje do TVN-u

Fani nie mają wątpliwości po ostatnich postach Soni Szklanowskiej… „To wygląda jak pożegnanie…”

Zaledwie kilka dni przed śmiercią Sonia Szklanowska opublikowała serię postów na Instagramie, które dziś – z perspektywy tragicznych wydarzeń – wydają się czymś więcej niż tylko wspomnieniem udanego weekendu. Widzimy ją na tle jeziora, z rodziną, przy zapiekankach w miejscu, gdzie poznała przyjaciół. Jeden z internautów ujął to najprościej:

Wakacje z rodzicami, skrzyknięcie znajomych nad jeziorem, zapiekanki z Paulą w miejscu, w którym się poznali… i ostatnie 3 posty na Insta… Wygląda jak pożegnanie.

Pod zdjęciami pojawiły się setki komentarzy. Niektóre z nich łamią serce.

„Jakby zaplanowała wszystko, żeby zostawić po sobie ślad”, „Soniu, miałaś jeszcze tyle do zrobienia”, „Czekam, że coś wrzucisz. Że to nieprawda” – piszą zrozpaczeni fani i znajomi. To pokazuje, jak bardzo jej odejście było niespodziewane i jak wiele osób nie jest w stanie się z nim pogodzić.

Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, wielu łączy ją ze zdrowiem psychicznym. Mateusz Szek (Matt Palmer), który znał Sonię z programu, nie gryzł się w język:

To już druga osoba w tym roku. Produkcje powinny dbać o uczestników po programie! (…) J**ana depresja ma uśmiech – napisał w emocjonalnym poście.

To nie pierwszy raz, kiedy tragiczna śmierć byłej gwiazdy reality show rzuca cień na świat rozrywki. W lutym pożegnaliśmy Jezza z „Warsaw Shore”. Teraz – Sonię Szklanowską. Obie śmierci poruszyły temat opieki nad osobami, które nagle znikają z ekranów, ale nie zmagają się z mniej intensywnymi emocjami i hejtem.

Sonia miała zaledwie 25 lat. Zostawiła po sobie ślad – w telewizji, w muzyce, w sercach widzów. Dziś jej ostatni uśmiech przypomina, jak bardzo można się mylić, patrząc tylko na to, co na powierzchni.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z trudnymi emocjami, nie czekaj.

Są miejsca i ludzie, którzy potrafią pomóc. W Polsce działa całodobowy telefon zaufania dla osób w kryzysie — 116 123. Dla dzieci i młodzieży dostępna jest również linia 116 111. Pomoc jest anonimowa, bezpłatna i nie wymaga zgody rodziców.

Nie jesteś sam_a. Mówienie o bólu to pierwszy krok do ulgi.