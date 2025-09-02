1 września media obiegła smutna wiadomość o śmierci Grahama Greene’a – aktora znanego m.in. ze „Zmierzchu”, „Zielonej mili” i „Tańczącego z wilkami”. Artysta odszedł w Toronto, gdzie od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. O tej tragedii poinformował jego menedżer, który we wzruszającym oświadczeniu oddał hołd swojemu podopiecznemu.

Nie żyje gwiazdor „Zmierzchu” i „Zielonej Mili”. Odszedł po ciężkiej chorobie

Graham Greene urodził się w 1952 roku w Rezerwacie Sześciu Narodów w kanadyjskim Ontario. Zanim rozpoczął karierę aktorską, imał się różnych zajęć, a pierwsze doświadczenia zdobywał na scenach teatralnych w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Na ekranie zadebiutował w 1979 roku w serialu „The Great Detective”, a cztery lata później wystąpił w filmie „Running Brave”.

Przełom w jego karierze przyniosła rola w oscarowym filmie „Tańczący z wilkami” z Kevinem Costnerem. Od tamtej pory Greene zagrał w wielu głośnych produkcjach, takich jak „Maverick”, „Szklana pułapka 3” czy „Zielona mila”.

W pamięci młodszych widzów zapisał się natomiast jako Harry Clearwater w „Sadze Zmierzch: Księżyc w nowiu”.

1 września jego menedżer, Michael Greene, poinformował, że aktor zmarł w szpitalu w Toronto.

Był wspaniałym człowiekiem o wielkiej moralności i charakterze. Będzie nam go brakowało – przekazał w oświadczeniu.

Greene pozostawił żonę Hilary Blackmore, córkę Lilly Lazare-Greene oraz wnuka Tarlo.