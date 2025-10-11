10 października w wieku 95 lat odszedł prof. Adam Strzembosz, wybitny prawnik, sędzia, naukowiec i były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był jednym z najważniejszych autorytetów sądownictwa w Polsce. O śmierci wybitnego profesora poinformował były prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki.

Syn prof. Adama Strzembosza żegna ojca

Prof. Adam Strzembosz był nie tylko wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ale także pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Polonia Restituta oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Prof. Strzembosz przez całe życie pozostawał wierny zasadom niezależności sądów i poszanowania Konstytucji.

Dorota Zawadzka dosadnie o edukacji zdrowotnej. Jest wściekła na prezydenta Nawrockiego (WIDEO)

Wieść o śmierci profesora poruszyła zarówno środowisko prawnicze, jak i polityczne. Premier Donald Tusk w pożegnalnym wpisie przypomniał jego słowa z 2019 roku, dodając, że Strzembosz „twardo bronił Konstytucji i rządów prawa”, dając Polakom nadzieję w trudnych czasach.

Adam Strzembosz, Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej, nie żyje. Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. “Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie” – mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić – napisał na platformie X Donald Tusk.

Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…

W dniu śmierci ojca, 10 października, jego syn Piotr Strzembosz, działacz społeczny i były samorządowiec Sejmiku, pożegnał go krótkim wpisem, w duchu wyznawanych wartości.