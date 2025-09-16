Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat

Świat kina żegna jednego z największych artystów w historii. Robert Redford – aktor, reżyser i producent, którego nazwisko stało się symbolem Hollywood, zmarł w wieku 89 lat. Jego odejście to koniec pewnej epoki w światowym kinie.

Robert Redford przez dekady uchodził za ikonę kina i jednego z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Na ekranie zadebiutował w latach 60., a międzynarodową sławę przyniosły mu takie tytuły jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Butch Cassidy i Sundance Kid” czy „Wszystkich ludzi prezydenta”. Charyzma, charakterystyczny urok i bezbłędny warsztat sprawiły, że na zawsze zapisał się w sercach widzów.

Redford był również reżyserem – już jego debiut za kamerą, „Zwykli ludzie”, przyniósł mu Oscara. W 1981 roku powołał do życia festiwal Sundance, który stał się kuźnią niezależnego kina i miejscem, gdzie swoje pierwsze kroki stawiali reżyserzy tacy jak Quentin Tarantino czy Steven Soderbergh.

Choć przez ostatnie lata coraz rzadziej pojawiał się na ekranie, pozostawał symbolem złotej ery Hollywood i wzorem dla kolejnych pokoleń filmowców.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci artysty. Więcej informacji wkrótce.