Kurzajewski i Cichopek prezentują łazienkę i… umiejętności taneczne! Internauci: ,,Trzeba go było wcześniej uczyć, to by nie odpadł!”

Kurzopki w tanecznym duecie. ,,Taniec z mopami" to ich nowy format

Filmik z udziałem Cichopek i Kurzajewskiego błyskawicznie obiegł internet. Widać na nim, jak aktorka w rytm viralowego hitu „Anxiety” dynamicznie czyści podłogę. W pewnym momencie do zabawy dołącza Maciej, próbując nadążyć za rytmem i przejmując szczotkę, jakby to był parkiet w TzG.

,,Trzeba go było wcześniej uczyć, to by nie odpadł!’’– żartują internauci w komentarzach, nawiązując do jego spektakularnej porażki w programie.