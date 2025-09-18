Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!
Koronkowe spodnie i czarna marynarka przyciągnęły uwagę!
Na styku muzyki i sztuk wizualnych rodzą się projekty, które potrafią zaskoczyć świeżością i emocjonalną siłą.
Jednym z nich jest cykl obrazów Julii Woronowicz, młodej artystki, która inspirację znalazła w osobowości scenicznej i prywatnej Dody.
Na wernisażu w warszawskiej galerii można było zobaczyć wyjątkowe prace Woronowicz, pełne ekspresji, kolorów i onirycznych kształtów.
Motywem przewodnim była Doda, ikona polskiej muzyki pop, która od lat przyciąga uwagę nie tylko głosem, ale także wyrazistą osobowością i odwagą w łamaniu schematów.
Sama piosenkarka pojawiła się na wydarzeniu, prezentując się w odważnej stylizacji: koronkowe spodnie i czarna marynarka podkreślały jej charakterystyczny styl łączący elegancję z nutą rockowego pazura.
Obecność Dody na tle obrazów, które powstały pod wpływem jej artystycznego „ja”, nadała wernisażowi szczególnego wymiaru – sztuka i inspiracja stanęły obok siebie w jednym miejscu.
Ania | 19 września 2025
Anulujcie już jej ten abonament na artykuły. Nawet jak zapłaciła dodatkową kasę za wyroznienir artykułu jako hot news. Szanujcie się! Doda i hot to oksymoron już niestety. Chyba wolę oglądać Esmeraldę Godlewską niż to DNO!
Anonim | 19 września 2025
Na tych obrazach nie widać inspiracji tą patusiarą. Ciekawe dlaczego tylko Kozaczek napisał o tym te