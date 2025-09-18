Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!

Doda na wernisażu

Sama piosenkarka pojawiła się na wydarzeniu, prezentując się w odważnej stylizacji: koronkowe spodnie i czarna marynarka podkreślały jej charakterystyczny styl łączący elegancję z nutą rockowego pazura.

Obecność Dody na tle obrazów, które powstały pod wpływem jej artystycznego „ja”, nadała wernisażowi szczególnego wymiaru – sztuka i inspiracja stanęły obok siebie w jednym miejscu.