Kozaczek
Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!

Koronkowe spodnie i czarna marynarka przyciągnęły uwagę!

Doda
/ 18.09.2025 /
Karolina T.
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Doda na wernisażu

Na styku muzyki i sztuk wizualnych rodzą się projekty, które potrafią zaskoczyć świeżością i emocjonalną siłą.

 

Jednym z nich jest cykl obrazów Julii Woronowicz, młodej artystki, która inspirację znalazła w osobowości scenicznej i prywatnej Dody.

Doda, fot. AKPA.

Doda na wernisażu

Na wernisażu w warszawskiej galerii można było zobaczyć wyjątkowe prace Woronowicz, pełne ekspresji, kolorów i onirycznych kształtów.

 

Motywem przewodnim była Doda, ikona polskiej muzyki pop, która od lat przyciąga uwagę nie tylko głosem, ale także wyrazistą osobowością i odwagą w łamaniu schematów.

Doda, fot. AKPA.

Doda na wernisażu

Sama piosenkarka pojawiła się na wydarzeniu, prezentując się w odważnej stylizacji: koronkowe spodnie i czarna marynarka podkreślały jej charakterystyczny styl łączący elegancję z nutą rockowego pazura.

 

Obecność Dody na tle obrazów, które powstały pod wpływem jej artystycznego „ja”, nadała wernisażowi szczególnego wymiaru – sztuka i inspiracja stanęły obok siebie w jednym miejscu.

Doda, fot. AKPA.

Doda na wernisażu
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Doda na wernisażu
Doda, fot. AKPA.

Doda na wernisażu
Doda

Doda na wernisażu
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Julia Woronowicz - obrazy inspirowane Dodą
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Julia Woronowicz - obrazy inspirowane Dodą
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Julia Woronowicz - obrazy inspirowane Dodą
Julia Woronowicz

Julia Woronowicz - obrazy inspirowane Dodą
Ania | 19 września 2025 Odpowiedz

Anulujcie już jej ten abonament na artykuły. Nawet jak zapłaciła dodatkową kasę za wyroznienir artykułu jako hot news. Szanujcie się! Doda i hot to oksymoron już niestety. Chyba wolę oglądać Esmeraldę Godlewską niż to DNO!

Anonim | 19 września 2025 Odpowiedz

Na tych obrazach nie widać inspiracji tą patusiarą. Ciekawe dlaczego tylko Kozaczek napisał o tym te

