Hailey i Justin Bieber przyłapani w drodze do kościoła. Gwiazdor spotkał się z pastorem o mrocznej przeszłości...

Kontrowersje wokół ,,pastora gwiazd"

Pastor Judah Smith, który przejął schedę po niesławnym Hillsongu, ma własną burzliwą historię – w tym zarzuty o homofobię i zatrudnianie oskarżonego o gwałt pracownika.

Mimo to gwiazdor od lat traktuje go jak przewodnika duchowego. Dla wielu fanów to jeszcze jeden niepokojący element w układance jego ostatnich zachowań.

Justin Bieber znowu publikuje niepokojące wpisy: „Czasami nienawidzę siebie…”