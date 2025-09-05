Harry Styles i Zoë Kravitz są parą! Po tych fotkach chyba nie ma już wątpliwości (PAPARAZZI)
Pasują do siebie?
W ostatnim czasie w mediach aż roi się od plotek na temat relacji muzyka Harry’ego Styles’a i aktorki Zoë Kravitz. Para została sfotografowana już ostatnio podczas wspólnego spaceru po ulicach Rzymu, co oczywiście wywołało liczne spekulacje.
Teraz para ponownie została przyłapana przez paparazzi, przechadzając się po ulicach Nowego Jorku.
Podczas wspólnego spaceru nie szczędzili sobie czułości i trzymali się za ręce, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich relacji.
Warto wspomnieć, że ponad tydzień temu Zoe Kravitz świętowała premierę filmu „Złodzieje z przypadku”.
Aktora pojawiła się wtedy na ściance z filmowym partnerem Austinem Butlerem, co wywołało kolejne plotki na temat ich romansu.
Kilka dni później paparazzi mieli również przyłapać ich na czułościach w jednej z knajpek. Jak twierdził jednak informator „Daily Mail”, nie jest to „pełnoprawny romans”.
Wszystko wskazuje jednak na to, że nie Austin Butler tylko członek zespołu One Direction i aktorka mają się ku sobie.
Co prawda, nie oznajmili publicznie swojego statusu, ale ich ostatnie zdjęcia mówią same za siebie.