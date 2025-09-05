times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd

Harry Styles i Zoë Kravitz są parą! Po tych fotkach chyba nie ma już wątpliwości (PAPARAZZI)

Pasują do siebie?

Harry Styles Relacja Romans Zoe Kravitz Związek
/ 05.09.2025 /
KJ
forum-1034250220 źródło The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

1 / 4

Harry Styles i Zoë Kravitz trzymają się za ręce!

W ostatnim czasie w mediach aż roi się od plotek na temat relacji muzyka Harry’ego Styles’a i aktorki Zoë Kravitz. Para została sfotografowana już ostatnio podczas wspólnego spaceru po ulicach Rzymu, co oczywiście wywołało liczne spekulacje.

1 źródło The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

2 / 4

Harry Styles i Zoë Kravitz trzymają się za ręce!

Teraz para ponownie została przyłapana przez paparazzi, przechadzając się po ulicach Nowego Jorku.

Podczas wspólnego spaceru nie szczędzili sobie czułości i  trzymali się za ręce, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich relacji.

forum-1034250820 źródło The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

3 / 4

Harry Styles i Zoë Kravitz trzymają się za ręce!

Warto wspomnieć, że ponad tydzień temu Zoe Kravitz świętowała premierę filmu „Złodzieje z przypadku”.

Aktora pojawiła się wtedy na ściance z filmowym partnerem Austinem Butlerem, co wywołało kolejne plotki na temat ich romansu.

Kilka dni później paparazzi mieli również przyłapać ich na czułościach w jednej z knajpek. Jak twierdził jednak informator „Daily Mail”, nie jest to „pełnoprawny romans”.

2 źródło The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

4 / 4

Harry Styles i Zoë Kravitz trzymają się za ręce!

Wszystko wskazuje jednak na to, że nie Austin Butler tylko członek zespołu One Direction i aktorka mają się ku sobie.

Co prawda, nie oznajmili publicznie swojego statusu, ale ich ostatnie zdjęcia mówią same za siebie.

  Więcej galerii
