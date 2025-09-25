times-dark
Kozaczek
Influencerki szalały na imprezie Maybelline. Wersow, Pisarek, Sara James, Natsu…

Monika Kociołek poczuła klimat Nowego Jorku, a Lila Janowska, jak Doda sprzed lat.

Karolina Pisarek-Salla Natsu Sara James Wersow
/ 26.09.2025 /
Karolina T.
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Weronika Białek i Lila Janowska
Weronika Białek, Lila Janowska

Weronika Białek i Lila Janowska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Natsu
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Natsu
Monika Kociołek

Monika Kociołek
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Monika Kociołek
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Wersow
Wersow

Wersow
akpa20250925_maybelline_mp_0752

Weronika Białek, Lila Janowska i Natalia Trojan
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Marcysia Ryskala
Sara James

Sara James
Sara James

Sara James
Sara James

Sara James
Red Lipstick Monster

Red Lipstick Monster
Karolina Pisarek-Salla

Karolina Pisarek-Salla
Karolina Pisarek-Salla

Karolina Pisarek-Salla
Natsu

Natsu
Max | 26 września 2025 Odpowiedz

Nie. Znam Przebierancow

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

Dębówko nią Star, po nie dam

HAHAHAHAH | 26 września 2025 Odpowiedz

wiekszosc jak spod taniej latarni żenada

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

To prawda to są cuchidqjkwviiocx wystarczy uszczelka mecz burdelu,

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

Wszystkie pazurki jak tirex 😁

