times-dark
Kozaczek
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd

Intymne wyznanie Rogacewicza i Kaczorowskiej! Aktor nie wytrzymał i zalał się łzami na wizji (WIDEO)

Para ujawnia także, jak się poznali!

Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz Relacja Romans Taniec Z Gwiazdami Związek
/ 15.09.2025 /
KJ
kaczorowska_rogacewicz_tzg źródło AKPA

1 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

Za nami pierwszy odcinek 17. i jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Debiut uczestników wzbudził ogromne emocje, którzy zapewnili niesamowite widowisko. Para, która jednak okazała się największym zaskoczeniem, to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para zrobiła nie tylko taneczne show, ale po tygodniach spekulacji na oczach tysięcy widzów potwierdziła swój związek.

kaczorowska_rogacewicz_tzg_związek źródło AKPA

2 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

Po ich występie Paulina Sykut-Jeżyna zapytała Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza o ich status relacji:

„Cala Polska zastanawia się, czy jesteście szczęśliwie zakochani?” — zapytała prezenterka.

 

Na co para zareagowała soczystymi pocałunkami, które wyraziły więcej niż tysiąc słów.

@polsat Jak się poznali? I jakie było pierwsze zdanie, które Agnieszka powiedziała do Marcina? Posłuchajcie fragmentu z niedzielnego reportażu halo tu polsat 👋🏻❤️ #halotupolsat #polsat ♬ dźwięk oryginalny - polsat

3 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

Zanim jednak to, tancerka i aktor udzielili Polsatowi wywiadu, który był zapowiedzią ich tanecznego występu. Podczas tej rozmowy Agnieszka zdradziła, jak poznała się z Marcinem oraz wspomniała pierwsze słowa, które do niego powiedziała.

 

„Poznaliśmy się na planie serialu i uwaga pierwsze zdanie, jakie wypowiedziałam do Marcina, to było: „Ej ty! Ty powinieneś tańczyć w Tańcu z Gwiazdami” – wyznała Agnieszka.

kaczorowska_rogacewicz źródło TikTok/Polsat

4 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

Następnie Rogacewicz zaczął wspominać swój pierwszy, taneczny trening z Agnieszką. Jak się okazuje, nie było to dla niego wcale łatwe.

 

„Nigdy nie zapomnę tego momentu, jak stanąłem naprzeciwko Ciebie pierwszy raz tutaj na tym parkiecie i byliśmy sami. I to było tak mocne doświadczenie, bo stoi przede mną zawodowa tancerka. Mistrzyni świata w latynoamerykańskich. Masz ten medal przecież, to jest ogromne osiągnięcie. Tam się u mnie zadziało w ogóle na tylu płaszczyznach, moja męska, że jestem w przestrzeni, w której nie potrafię nic (…). Ten pierwszy moment przecież pamiętasz, ja stałem, byłem mokry” – wspominał Marcin.

@polsat To była bardzo intymna rozmowa, pojawiły się nawet łzy 😢 Czego uczą się od siebie Agnieszka i Marcin? ❤️ Będziecie im dziś kibicować podczas pierwszego odcinka Tańca z gwiazdami? 🥰 #polsat #halotupolsat ♬ dźwięk oryginalny - polsat

5 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

W pewnym momencie rozmowy Agnieszka zapytała Marcina, czy często dostawał w życiu pochwały. Rogacewicz już wtedy nie wytrzymał, dał upust swoim emocjom i polały się łzy.

 

„Bo Marcin też jest taką osobą, która zawsze światełko kieruje na kogoś obok. I myślę, że zawsze tak było co? (…). A ty nie byłeś często chwalony w życiu? – zapytała Kaczorowska.

 

„Nie miałem często takiego feedbacku. Dlatego tak przynosisz na takiej tacy i mówisz: „wow, to było extra”. Ja wtedy takie mam, naprawdę? Uczę się przyjąć to” – mówił Marcin.

rogacewicz_kaczorowska źródło TikTok/Polsat

6 / 6

Osobiste wyznanie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej

Na koniec para w dość osobistym wyznaniu przyznała, że oboje uczą się od siebie różnych rzeczy, które przydają się zarówno w tańcu jak i w ich życiu.

 

„Najbogatszy jest ten, kto ma najmniejsze potrzeby. Nagle jesteś miliarderem w sekundę. Masz wszystko, bo nie potrzebujesz nic” – powiedział Marcin.

 

„Ty uczysz mnie zupełnie innych rzeczy. Właśnie tego minimalizmu na przykład (…). Ja czasem jak mam jakiś trudniejszy moment, Marcin mówi: „oddychaj i zaufaj”(…). Ja cię uczę tego w tańcu, a ty mnie uczysz tego w życiu” – podsumowała Agnieszka.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Aktualności Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Po najnowszym odcinku sieć zalała fala skarg.
Paweł Wilczak przyłapany z dużo młodszą aktorką! Co z Joanną Brodzik?
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Joanna Brodzik Maria Niklińska
Paweł Wilczak przyłapany z dużo młodszą aktorką! Co z Joanną Brodzik?
Czyżby para przechodziła kryzys, a może to tylko niewinne spotkanie?
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
Ale plota! Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
"Albo nowy samochód, albo nowa twarz" – mówi lekarz gwiazd.
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Juror Kariera
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Artystka powiedziała wprost, jak wygląda sytuacja!
Malwina Wędzikowska szczerze o związku z Rinke Rooyens! „Po 5 latach doszłam do dna”
Związki gwiazd
Malwina Wędzikowska Rinke Rooyens
Malwina Wędzikowska szczerze o związku z Rinke Rooyens! „Po 5 latach doszłam do dna”
"Dziewczyna prezesa, tak? Więc chciałam za wszelką cenę udowadniać swój profesjonalizm".
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Alicja Węgorzewska Bogna Sworowska
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Urszula Dudziak, Agnieszka Fitkau-Perepeczko...
Daniel Martyniuk przeprasza swoją żonę. Dopiero co publicznie ją upokarzał, a teraz takie coś… (FOTO)
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Faustyna Martyniuk
Daniel Martyniuk przeprasza swoją żonę. Dopiero co publicznie ją upokarzał, a teraz takie coś… (FOTO)
Czyżby para dała sobie szansę?
Ten gadżet to prawdziwa gwiazda wieczoru. Ty też go wypróbuj!
Programy TV
Gadżety
Ten gadżet to prawdziwa gwiazda wieczoru. Ty też go wypróbuj!
To uniwersalny pilot TV!
Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)
Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Bradley Cooper Gigi Hadid
Bradley Cooper z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na randce w Nowym Yorku! (PAPARAZZI)
Para pojawiła się razem na ekskluzywnym przyjęciu, gdzie świętowali wielki sukces supermodelki.
Wpadka w programie „Rolnik szuka żony”! Arek wpadł w osłupienie
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Rolnik Szuka żony Wpadka
Wpadka w programie „Rolnik szuka żony”! Arek wpadł w osłupienie
Kandydatka została odrzucona, a widzowie nie mogą uwierzyć w to, co zrobiła!
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy po ogłoszeniu związku: „Do tej pory nie mogę się pozbierać…”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy po ogłoszeniu związku: „Do tej pory nie mogę się pozbierać…”
Cóż to był za wieczór i emocje!
Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)
Kiedy gasną reflektory, ten duet pokazuje zupełnie inne oblicze.
Bohosiewicz i Sikora śmieją się z koleżanki z planu: „Basia pakuj buty…” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Aleksander Sikora Ewa Minge
Bohosiewicz i Sikora śmieją się z koleżanki z planu: „Basia pakuj buty…” (WIDEO)
Nagle Olek Sikora wparował nam przed kadr i wszystko się nagrało!
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Ale plota! Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Benny Blanco Czerwony Dywan
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Czyż nie wyglądają pięknie?
Jurorzy ,,TzG” dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! „Namieszali, a teraz niech sprzątają” (WIDEO)
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Aleksander Sikora
Jurorzy ,,TzG” dosadnie o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza! „Namieszali, a teraz niech sprzątają” (WIDEO)
Olek Sikora przyznał, że... jest zazdrosny!
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Ale plota! Czerwony dywan Dzieci gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Nastoletni Henry to cała mama!
 