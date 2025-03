Kurzajewski i Cichopek chwalą się jadalnią! Stół warty fortunę, luksusowe dodatki…(FOTO)

Krzesła boucle – ekskluzywna wersja na specjalne zamówienie!

To nie tylko zwykłe krzesła! Maciej Kurzajewski zaprezentował w najnowszym nagraniu jadalnię, w której uwagę przyciągają luksusowe siedziska. Model boucle, który wybrali z Katarzyną Cichopek, został wykonany na specjalne zamówienie i obity ekskluzywną tkaniną. Standardowa cena takich krzeseł zaczyna się od 1 200 zł za sztukę, ale przy personalizowanym obiciu kwota może być znacznie wyższa. W ich jadalni stoi aż osiem takich egzemplarzy, co oznacza, że sama wartość krzeseł to ogromna fortuna. Czy to praktyczny wybór do codziennych posiłków, czy raczej dekoracja katalogowego wnętrza?