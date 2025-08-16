times-dark
Kozaczek
Marcelina Zawadzka w sukni panny młodej. Romanowska z kolei pokazała nóżkę!

Kto jeszcze zaskoczył stylizacją na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie? ZDJĘCIA

/ 16.08.2025 /
Marcelina Zawadzka, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

1 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Za nami Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie!

Koncert prowadziła m.in. Marcelina Zawadzka w stroju panny młodej. Wyglądała bosko!

Marcelina Zawadzka, Sebastian Karpiel-Bułecka, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

2 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Marcelina Zawadzka miała scenicznego partnera, piosenkarza — Sebastiana Karpiel-Bułeckiego. 

Wokalista wybrał na tę okazję oryginalną, różową marynarkę.

Sebastian Karpiel-Bułecka, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

3 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Później Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył wszystkich, gdy potem wyszedł na scenę w kierpcach i prawdziwym, góralskim stroju. 

Rafał Maserak, Elżbieta Romanowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

4 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Rafał Maserak i Elżbieta Romanowska także wystąpili w czasie weselnego festiwalu.

Postawili na elegancki granat, który świetnie wyglądał na scenie.

Elżbieta Romanowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

5 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Elżbieta Romanowska wyglądała jak diwa w granatowej sukni z różowym pęknięciem. 

Aktorka uśmiechała się do fotoreporterów i zarażała widzów pozytywną energią.

Rafał Maserak, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

6 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Rafał Maserak wie, jak połączyć elegancję z nutą oryginalności. 

Tancerz w granatowo-czarnym garniturze prezentował się znakomicie.

Majka Jeżowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

7 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Majka Jeżowska za to zaszalała z kolorem baby blue. 

Wokalistka wie, jak podkreślić wszystkie mocne strony swojej szczupłej figury.

Majka Jeżowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

8 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Później Majka Jeżowska wyszła na scenę w zmysłowej, czarnej kreacji. 

Był to strzał w dziesiątkę dla piosenkarki!

Edward Miszczak, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

9 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Edward Miszczak lubi w modzie proste i klasyczne rozwiązania.

Dyrektor programowy Polsatu był zadowolony z pozytywnego odbioru Festiwalu Przebojów Weselnych 2025.

Rafał Brzozowski, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

10 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025

Rafał Brzozowski wybrał nietypowe rozwiązanie modowe. 

Pojawił się na scenie w marynarce bez koszulki!

Skaner, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

11 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Pectus, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

12 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Ronnie Ferrari, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

13 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Kinga Zawodnik, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

14 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Klaudia Nieścior, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

15 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Czadoman, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

16 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Boys, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

17 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Urszula, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

18 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
Classic, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

19 / 19

Festiwal Weselnych Przebojów 2025
