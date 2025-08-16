Marcelina Zawadzka w sukni panny młodej. Romanowska z kolei pokazała nóżkę!
Kto jeszcze zaskoczył stylizacją na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie? ZDJĘCIA
Za nami Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie!
Koncert prowadziła m.in. Marcelina Zawadzka w stroju panny młodej. Wyglądała bosko!
Marcelina Zawadzka miała scenicznego partnera, piosenkarza — Sebastiana Karpiel-Bułeckiego.
Wokalista wybrał na tę okazję oryginalną, różową marynarkę.
Później Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył wszystkich, gdy potem wyszedł na scenę w kierpcach i prawdziwym, góralskim stroju.
Rafał Maserak i Elżbieta Romanowska także wystąpili w czasie weselnego festiwalu.
Postawili na elegancki granat, który świetnie wyglądał na scenie.
Elżbieta Romanowska wyglądała jak diwa w granatowej sukni z różowym pęknięciem.
Aktorka uśmiechała się do fotoreporterów i zarażała widzów pozytywną energią.
Rafał Maserak wie, jak połączyć elegancję z nutą oryginalności.
Tancerz w granatowo-czarnym garniturze prezentował się znakomicie.
Majka Jeżowska za to zaszalała z kolorem baby blue.
Wokalistka wie, jak podkreślić wszystkie mocne strony swojej szczupłej figury.
Później Majka Jeżowska wyszła na scenę w zmysłowej, czarnej kreacji.
Był to strzał w dziesiątkę dla piosenkarki!
Edward Miszczak lubi w modzie proste i klasyczne rozwiązania.
Dyrektor programowy Polsatu był zadowolony z pozytywnego odbioru Festiwalu Przebojów Weselnych 2025.
Rafał Brzozowski wybrał nietypowe rozwiązanie modowe.
Pojawił się na scenie w marynarce bez koszulki!
