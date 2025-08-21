times-dark
Kozaczek
Marta Nawrocka urodziła w wieku 16 lat. Nigdy nie żałowała tej decyzji… ZDJĘCIA

Żona prezydenta RP długo nie dzieliła się tą historią...

/ 21.08.2025 /
EmEl
Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Marta Nawrocka przed przejęciem urzędu Pierwszej Damy RP pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie z mężem — prezydentem Karolem Nawrockim wychowują dwójkę dzieci: syna — Antoniego i córkę — Katarzynę. Mało jednak kto wie, że kobieta ma jeszcze jednego syna, którego urodziła w wieku 16 lat…

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Marta Nawrocka urodziła syna Daniela w wieku 16 lat. Mężczyzna przyszedł na świat w 2003 roku. Jest on owocem poprzedniego związku Marty Nawrockiej. 

Mimo to jej mąż Karol Nawrocki wspólnie z zoną wychowywał syna. Mało tego, Daniel zdecydował się przejąć nazwisko po Karolu Nawrockim, a nie biologicznym ojcu.

Marta Nawrocka, fot. Forum.

Urodzenia dziecka w nastoletnim wieku nie było problemem dla Marty Nawrockiej, ponieważ kobieta wspiera ruch pro life i jest przeciwniczką aborcji.

Marta Nawrocka, fot. Instagram źródło Instagram

Podobne zdanie w tym temacie ma Karol Nawrocki, który w jednym z przemówień przedwyborczych w Bielsko-Białej zdradził, że jest przeciwnikiem aborcji i eutanazji.

„Jestem katolikiem, więc jestem za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci” — podsumował.

Marta Nawrocka, fot. Instagram

Karol i Marta Nawroccy w wielu wywiadach podkreślali, że są przeciwnikami aborcji. 

„Moja historia rodzinna też mnie do tego zobowiązuje” — podsumował.

Marta Nawrocka, fot. Instagram. źródło Instagram/marta_nawrocka_

Co ciekawe, Karol Nawrocki miał 20 lat, gdy wziął ślub z Martą Nawrocką.

Prezydentowi RP nie przeszkadzała przeszłość rodzinna żony i dziś tworzą zgraną patchworkową rodzinę, w której skład wchodzi trójka dzieci: dorosły syn Daniel, Antoni oraz córka — Kasia.

Anonim | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

Nikt nikogo nie powinien nigdy ocenić ! Od tego jest BOG !

Ewa | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

Byłoby mi wstyd przyznawać się, że w tak młodym wieku zamiast się uczyć albo po prostu oglądać telewizję czy rozwijać pasję, sport ktoś nie tylko pomyślał, ale zrealizował pomysł z wkładaniem kut.. i to jeszcze bez zabezpieczenia. Zero pojęcia o seksie antykoncepcji, właśnie dlatego dzieciaki powinny mieć zajęcia edukacyjne, a nie religię. I najgorsze, że potem takim ludziom właśnie jak Nawrockim przeszkadza miłość dojrzałych par, które świadomie decydują się na potomstwo walczą o nie wszelkimi środkami, ale oni powiedzą, że in vitro to źle, bo sami zaliczyli za młodu wpadkę i myślą, że to jedyna droga do macierzyństwa. Żenua.

Anonim | 21 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ehh | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

Najgorsze, że ona taki przykład daje, jej syn też w młodym wieku został ojcem, ta jego dziewczyna to niewiele starsza od Nawrockiej, gdy była w ciązy

Anonim | 21 sierpnia 2025 Odpowiedz

