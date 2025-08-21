Marta Nawrocka urodziła w wieku 16 lat. Nigdy nie żałowała tej decyzji… ZDJĘCIA
Żona prezydenta RP długo nie dzieliła się tą historią...
1 / 6
Marta Nawrocka przed przejęciem urzędu Pierwszej Damy RP pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej.
Obecnie z mężem — prezydentem Karolem Nawrockim wychowują dwójkę dzieci: syna — Antoniego i córkę — Katarzynę. Mało jednak kto wie, że kobieta ma jeszcze jednego syna, którego urodziła w wieku 16 lat…
2 / 6
Marta Nawrocka urodziła syna Daniela w wieku 16 lat. Mężczyzna przyszedł na świat w 2003 roku. Jest on owocem poprzedniego związku Marty Nawrockiej.
Mimo to jej mąż Karol Nawrocki wspólnie z zoną wychowywał syna. Mało tego, Daniel zdecydował się przejąć nazwisko po Karolu Nawrockim, a nie biologicznym ojcu.
3 / 6
Urodzenia dziecka w nastoletnim wieku nie było problemem dla Marty Nawrockiej, ponieważ kobieta wspiera ruch pro life i jest przeciwniczką aborcji.
4 / 6
Podobne zdanie w tym temacie ma Karol Nawrocki, który w jednym z przemówień przedwyborczych w Bielsko-Białej zdradził, że jest przeciwnikiem aborcji i eutanazji.
„Jestem katolikiem, więc jestem za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci” — podsumował.
5 / 6
Karol i Marta Nawroccy w wielu wywiadach podkreślali, że są przeciwnikami aborcji.
„Moja historia rodzinna też mnie do tego zobowiązuje” — podsumował.
6 / 6
Co ciekawe, Karol Nawrocki miał 20 lat, gdy wziął ślub z Martą Nawrocką.
Prezydentowi RP nie przeszkadzała przeszłość rodzinna żony i dziś tworzą zgraną patchworkową rodzinę, w której skład wchodzi trójka dzieci: dorosły syn Daniel, Antoni oraz córka — Kasia.
Anonim | 22 sierpnia 2025
Nikt nikogo nie powinien nigdy ocenić ! Od tego jest BOG !
Ewa | 22 sierpnia 2025
Byłoby mi wstyd przyznawać się, że w tak młodym wieku zamiast się uczyć albo po prostu oglądać telewizję czy rozwijać pasję, sport ktoś nie tylko pomyślał, ale zrealizował pomysł z wkładaniem kut.. i to jeszcze bez zabezpieczenia. Zero pojęcia o seksie antykoncepcji, właśnie dlatego dzieciaki powinny mieć zajęcia edukacyjne, a nie religię. I najgorsze, że potem takim ludziom właśnie jak Nawrockim przeszkadza miłość dojrzałych par, które świadomie decydują się na potomstwo walczą o nie wszelkimi środkami, ale oni powiedzą, że in vitro to źle, bo sami zaliczyli za młodu wpadkę i myślą, że to jedyna droga do macierzyństwa. Żenua.
Anonim | 21 sierpnia 2025
Rozliczanie żył nóg D show w do Agacie cz jak. To szczęście miec skóra wy Z Jeżak och tak,
Ehh | 22 sierpnia 2025
Najgorsze, że ona taki przykład daje, jej syn też w młodym wieku został ojcem, ta jego dziewczyna to niewiele starsza od Nawrockiej, gdy była w ciązy
Anonim | 21 sierpnia 2025
Był w sekcje posuwu normalne, tak jak wspomniałam oTc z kw mojego ezwm, zaś z km UAS,