Marta Nawrocka urodziła w wieku 16 lat. Nigdy nie żałowała tej decyzji… ZDJĘCIA

Marta Nawrocka wcześnie została mamą

Marta Nawrocka urodziła syna Daniela w wieku 16 lat. Mężczyzna przyszedł na świat w 2003 roku. Jest on owocem poprzedniego związku Marty Nawrockiej.

Mimo to jej mąż Karol Nawrocki wspólnie z zoną wychowywał syna. Mało tego, Daniel zdecydował się przejąć nazwisko po Karolu Nawrockim, a nie biologicznym ojcu.