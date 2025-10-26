Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w ostatnich dniach stał się najgorętszym tematem w polskim show-biznesie. Wesele, na którym pojawiła się śmietanka towarzyska świata mediów i rozrywki, zgromadziło zarówno współpracowników z Polsatu, jak i dawnych znajomych z TVP. Wśród gości nie zabrakło licznych gwiazd, które towarzyszyły nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu.

Katarzyna Cichopek zachwyciła na własnym ślubie. Tak jak obiecała, zaprezentowała się w dwóch stylizacjach. Choć każda z nich była wyjątkowa i pełna klasy, to druga suknia skradła całe show, a media i internauci rozpisują się o tej pięknej kreacji. Za projekty odpowiadała Viola Piekut.

Oprócz zapewnienia gościom wspaniałej imprezy i wielu atrakcji, para zaplanowała skrupulatnie menu. Goście rozpoczęli ucztę od carpaccio z polędwicy wołowej z dodatkiem pecorino, oliwy truflowej i rukoli. Do tego mieli dwie propozycje zupy. W menu znalazły się dwa klasyczne warianty: rosół z domowym makaronem oraz zupa borowikowa z grzankami. W daniu głównym pojawił się domowy akcent. Na ciepło podano schab z kostką, purée ziemniaczane i sałaty z dressingiem ziołowym.

Mimo że menu było wykwintne i godne najlepszej restauracji, wygląda na to, że para młoda zapomniała o jednym… wyborze dań wegetariańskich. Wielu nowożeńców decyduje się obecnie na zróżnicowany wybór dań, a na weselach króluje kuchnia wegańska i wegetariańska. Często pary wysyłają gościom ankiety wraz zaproszeniem, by mogli zdeklarować swoje preferencje żywieniowe. Myślicie, że goście wcześniej mogli zdecydować o swoim menu? Ten mankament zauważyli także internauci i nie pozostawiają złudzeń, że menu mięsne było kontrowersyjną decyzją nowożeńców.