Sara Boruc na wakacyjnych zdjęciach z rodziną. Jak oni się kochają!

Ależ Oliwia wyrosła!

Artur Boruc Rodziny Gwiazd Sara Boruc
/ 17.08.2025 /
EmEl
Sara Boruc, fot. Instagram.

1 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

Sara Boruc chętnie chwali się prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. 

Sara Boruc, fot. Instagram.

2 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

Ostatnio WAG wybrała się z całą rodziną nad Morze Adriatyckie.  

Piękna projektantka mody skrzętnie dokumentowała czas spędzony nad wodą.

Sara Boruc, fot. Instagram.

3 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

Na zdjęciach Sara Boruc wręcz promienieje w objęciach męża piłkarza — Artura Boruca.

Sara Boruc, fot. Instagram.

4 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

Później małżeństwo zapozowało z najstarszą już dorosłą córką Sary Boruc — Oliwią, która jest owocem poprzedniego związku WAG.

Sara Boruc, fot. Instagram.

5 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

Sara i Artur Borucowie zapozowali tez  z najmłodszą pociechą — synem Noahem.  

Sara Boruc, fot. Instagram.

6 / 6

Sara Boruc na wakacjach z rodziną 

To były wspaniałe i beztroskie chwile dla Sary i Artura Boruców. 

