Sara Boruc na wakacyjnych zdjęciach z rodziną. Jak oni się kochają!
Ależ Oliwia wyrosła!
/ 17.08.2025 /
1 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
Sara Boruc chętnie chwali się prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych.
2 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
Ostatnio WAG wybrała się z całą rodziną nad Morze Adriatyckie.
Piękna projektantka mody skrzętnie dokumentowała czas spędzony nad wodą.
3 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
Na zdjęciach Sara Boruc wręcz promienieje w objęciach męża piłkarza — Artura Boruca.
4 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
Później małżeństwo zapozowało z najstarszą już dorosłą córką Sary Boruc — Oliwią, która jest owocem poprzedniego związku WAG.
5 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
Sara i Artur Borucowie zapozowali tez z najmłodszą pociechą — synem Noahem.
6 / 6
Sara Boruc na wakacjach z rodziną
To były wspaniałe i beztroskie chwile dla Sary i Artura Boruców.
KOMENTARZE