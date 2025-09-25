Tak Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump po spotkaniu w Nowym Jorku. Jedno zdanie i zawrzało
Pierwsza dama Polski opublikowała osobliwy wpis po rozmowie z byłą pierwszą damą USA.
Wizyta prezydenckiej pary w Stanach Zjednoczonych wzbudza ogromne zainteresowanie.
Marta Nawrocka pojawiła się na prestiżowym wydarzeniu w Nowym Jorku, gdzie miała okazję spotkać się z Melanią Trump. Niedługo później zamieściła w sieci poruszający wpis, który nie przeszedł bez echa.
Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi podczas oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych.
Jednym z najważniejszych punktów w jej kalendarzu było spotkanie z Melanią Trump, które odbyło się w eleganckich wnętrzach hotelu Lotte New York Palace.
Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów na całym świecie – nie tylko ze względu na rangę gości, ale i gesty, jakie miały miejsce za kulisami.
Polska pierwsza dama wybrała stylizację, która momentalnie wzbudziła dyskusje w mediach. W żółtym komplecie prezentowała się szykownie i z klasą, a eksperci mody nie kryli, że Marta Nawrocka coraz pewniej odnajduje się w roli ikony minimalistycznej elegancji.
„To przykład, jak interpretować klasykę w nowoczesnym wydaniu”
– komentowali styliści, dodając jednak, że pewien szczegół mógł zaburzyć efekt.
Największe emocje wzbudził jednak jej wpis w mediach społecznościowych. Marta Nawrocka bezpośrednio zwróciła się do Melanii Trump, dziękując jej za możliwość udziału w wydarzeniu.
Jej słowa zostały odebrane przez internautów jako niezwykle pełne klasy i dyplomatycznej elegancji.
„Pani Marto, pięknie nas pani reprezentuje”, „To ogromna duma dla Polski”
– czytamy w komentarzach pod jej publikacją.
Podczas gdy Marta Nawrocka skupiała na sobie uwagę w Nowym Jorku, prezydent Karol Nawrocki odbywał w tym czasie serię rozmów z międzynarodowymi liderami.
Wizyta pary prezydenckiej w USA okazała się niezwykle intensywna, a gesty pierwszej damy – jak widać – robią wrażenie nie tylko na obserwatorach w kraju, lecz także poza jego granicami.
