Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)
Kiedy gasną reflektory, ten duet pokazuje zupełnie inne oblicze.
Na parkiecie dają z siebie wszystko, ale dopiero wtedy, gdy światła kamer gasną, pokazują swoją prawdziwą twarz.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stali się bohaterami najgłośniejszego momentu 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” – teraz pokazujemy Wam zdjęcia zza kulis.
Na ujęciach widać, że ich relacja nie kończy się wraz z ostatnim dźwiękiem muzyki.
Rogacewicz i Kaczorowska trzymają się blisko, rozmawiają szeptem, patrzą sobie głęboko w oczy i nie stronią od czułości.
W przerwach między nagraniami zaszywają się w kącie, gdzie nikt inny nie przyciąga ich uwagi.
Chemia między nimi jest nie do podrobienia.
Para już teraz zapewnia show nie tylko na parkiecie, ale i poza nim.
Anonim | 15 września 2025
