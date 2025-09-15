Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)

Na ujęciach widać, że ich relacja nie kończy się wraz z ostatnim dźwiękiem muzyki.

Rogacewicz i Kaczorowska trzymają się blisko, rozmawiają szeptem, patrzą sobie głęboko w oczy i nie stronią od czułości.

W przerwach między nagraniami zaszywają się w kącie, gdzie nikt inny nie przyciąga ich uwagi.