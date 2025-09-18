To oni upamiętnią twórczość Kory! Boska Natalia Przybysz, seksowny Zalewski… ZDJĘCIA
Plejada gwiazd pojawiła się na dniu prasowym wydarzenia: "To Kraków tworzy metamorfozy".
Natalia Przybysz zaskoczyła mocno awangardową stylizacją podczas press day’u poprzedzającego koncertu ku pamięci twórczości krakowskich artystów.
Wokalistka pojawiła się na evencie „To Kraków tworzy metamorfozy” w białym total looku. Uwagę zwracała koszula z namalowanym koniem.
Krzysztof Zalewski postawił za to na luźną stylizację. Mimo nonszalanckiego looku wyglądał bardzo elegancko.
Drapieżności całej stylizacji dodały zaskakujące buty.
Andrzej Smolik za to świetnie prezentował się w koszuli ze zwierzęcym printem.
Dobrał do niej luźne, ciemne spodnie, a całość dopełnił stylowym kapeluszem.
Kiedy Andrzej Smolik pozował z aktorką — Katarzyną Paskudą, to miał na sobie skórzaną bomberkę.
Katarzyna Paskuda z kolei postawiła na elegancką stylizację z modnymi prześwitami.
Pieczę nad wydarzeniem sprawowała właścicielka agencji PR-owej i specjalistka od eventów, Joanna Sokołowska-Pronobis.
Wybrała na tę okazję piękną, jedwabną sukienkę, którą dopełniła jesiennymi dodatkami.
Małgorzata Marcińska z kolei postawiła na sukienkę w kolorze fuksji. Dobrała do niej świetne szpilki i modne oprawki okularów.
Kobieta prezentowała się znakomicie.
„To Kraków tworzy metamorfozy” to wyjątkowy koncert z okazji 11-lecia TAURON Areny Kraków.
Podczas koncertu wybrzmią utwory Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty, Kory Jackowskiej i Andrzeja Zauchy w zupełnie nowych aranżacjach.
Anonim | 18 września 2025
