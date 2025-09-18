times-dark
Kozaczek
To oni upamiętnią twórczość Kory! Boska Natalia Przybysz, seksowny Zalewski… ZDJĘCIA

Plejada gwiazd pojawiła się na dniu prasowym wydarzenia: "To Kraków tworzy metamorfozy".

18.09.2025
Natalia Przybysz, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Natalia Przybysz zaskoczyła mocno awangardową stylizacją podczas press day’u poprzedzającego koncertu ku pamięci twórczości krakowskich artystów. 

Wokalistka pojawiła się na evencie „To Kraków tworzy metamorfozy” w białym total looku. Uwagę zwracała koszula z namalowanym koniem.

Krzysztof Zalewski, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Krzysztof Zalewski postawił za to na luźną stylizację. Mimo nonszalanckiego looku wyglądał bardzo elegancko. 

Drapieżności całej stylizacji  dodały zaskakujące buty.

Andrzej Smolik, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Andrzej Smolik za to świetnie prezentował się w koszuli ze zwierzęcym printem. 

Dobrał do niej luźne, ciemne spodnie, a całość dopełnił stylowym kapeluszem.

Andrzej Smolik, Katarzyna Paskuda, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Kiedy Andrzej Smolik pozował z aktorką — Katarzyną Paskudą, to miał na sobie skórzaną bomberkę. 

Katarzyna Paskuda z kolei postawiła na elegancką stylizację z modnymi prześwitami.

Joanna Sokołowska- Pronobis, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Pieczę nad wydarzeniem sprawowała właścicielka agencji PR-owej i specjalistka od eventów, Joanna Sokołowska-Pronobis. 

Wybrała na tę okazję piękną, jedwabną sukienkę, którą dopełniła jesiennymi dodatkami.

Małgorzata Marcińska, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

Małgorzata Marcińska z kolei postawiła na sukienkę w kolorze fuksji. Dobrała do niej świetne szpilki i modne oprawki okularów. 

Kobieta prezentowała się znakomicie.

"To Kraków tworzy metamorfozy" 

„To Kraków tworzy metamorfozy” to wyjątkowy koncert z okazji 11-lecia TAURON Areny Kraków.

Podczas koncertu wybrzmią utwory Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty, Kory Jackowskiej i Andrzeja Zauchy w zupełnie nowych aranżacjach.

Anonim | 18 września 2025 Odpowiedz

Kto go tak 🙂‍↕️ bdb dzi

