TYLKO U NAS! Sonia Bohosiewicz pokazała boskie wnętrza domu. To lustro to hit!
Dom zaprojektowała jej znana i ceniona architektka!
1 / 9
Aleksandra Ziarek jest znaną architektką wnętrz. To ona współpracowała m.in. z Blanką Lipińską, Magdaleną Lamparską, Anną Muchą, Karoliną Pisarek, czy Mają Bohosiewicz.
To właśnie z polecenia siostry Sonia Bohosiewicz sięgnęła po pomoc architektki. We współpracy z Olą Ziarek stworzyły piękne wnętrza domu w podwarszawskiej wsi.
2 / 9
Panie postawiły na jasne, pastelowe kolory, które podbiły ciekawymi formami mebli i kontrastującymi dodatkami.
Wszystko zostało urządzone w wysmakowanym stylu i z poszanowaniem gustu Soni Bohosiewicz.
3 / 9
Przede wszystkim uwagę zwraca przepiękny salon w beżowej tonacji kolorystycznej.
Świetnie dobrane zasłony i kolorowe poduszki nadają całości charakteru i stylu.
4 / 9
Panie również chciały stworzyć wyjątkową jadalnię, która przypomina designerskie restauracje w Hiszpanii.
Połączenie fakturowanych foteli z jasnobeżowym stołem dało wrażenie oryginalnego, ale nie przytłaczającego wnętrza…
5 / 9
Ola Ziarek jest specjalistką w swojej branży i jak mało kto potrafi połączyć chłodny beż z pozoru niepasującym do niego bordowym kolorem.
Całość daje wrażenie cichego luksusu, który jest tak bardzo obecnie pożądanym stylem w urządzaniu wnętrz…
6 / 9
Obłe kształty to był strzał w dziesiątkę w przypadku domu Soni Bohosiewicz. Dzięki temu wnętrze nabrało przytulnego charakteru.
Na uwagę zasługują okrągła poduszka, która jest świetnym modowym dodatkiem i można ją dostać w wielu dyskontach za rozsądną cenę.
7 / 9
Nie da się również oderwać wzroku od dodatków w stylu japońskiego wabi sabi.
Połączenie idealnie „zniszczonego” wazonu z kremową sofą daje wrażenie minimalistycznego wnętrza bez napinki.
8 / 9
Ola Ziarek ma także słabość do tapet, które dobrze wykorzystane potrafią podbić wartość estetyczną wnętrza.
Ta w sypialni Soni Bohosiewicz to było boskie rozwiązanie!
9 / 9
Nie można także nie wspomnieć o szalenie modnym lustrze. Pofalowana rama dodaje pikanterii, ale jest utrzymana podobnie jak reszta domu w stonowanych, świetnie do siebie dopasowanych barwach.
Co myślicie o domu Soni Bohosiewicz? Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii!