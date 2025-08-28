times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

TYLKO U NAS! Sonia Bohosiewicz pokazała boskie wnętrza domu. To lustro to hit!

Dom zaprojektowała jej znana i ceniona architektka!

Domy Gwiazd Ola Ziarek Sonia Bohosiewicz TYLKO U NAS
/ 28.08.2025 /
EmEl
Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

1 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Aleksandra Ziarek jest znaną architektką wnętrz. To ona współpracowała m.in. z Blanką Lipińską, Magdaleną Lamparską, Anną Muchą, Karoliną Pisarek, czy Mają Bohosiewicz.

To właśnie z polecenia siostry Sonia Bohosiewicz sięgnęła po pomoc architektki. We współpracy z Olą Ziarek stworzyły piękne wnętrza domu w podwarszawskiej wsi.

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

2 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Panie postawiły na jasne, pastelowe kolory, które podbiły ciekawymi formami mebli i kontrastującymi dodatkami. 

Wszystko zostało urządzone w wysmakowanym stylu i z poszanowaniem gustu Soni Bohosiewicz.

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

3 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Przede wszystkim uwagę zwraca przepiękny salon w beżowej tonacji kolorystycznej.

Świetnie dobrane zasłony i kolorowe poduszki nadają całości charakteru i stylu.

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

4 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Panie również chciały stworzyć wyjątkową jadalnię, która przypomina designerskie restauracje w Hiszpanii.

Połączenie fakturowanych foteli z jasnobeżowym stołem dało wrażenie oryginalnego, ale nie przytłaczającego wnętrza…

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

5 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Ola Ziarek jest specjalistką w swojej branży i jak mało kto potrafi połączyć chłodny beż z pozoru niepasującym do niego bordowym kolorem. 

Całość daje wrażenie cichego luksusu, który jest tak bardzo obecnie pożądanym stylem w urządzaniu wnętrz…

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

6 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Obłe kształty to był strzał w dziesiątkę w przypadku domu Soni Bohosiewicz. Dzięki temu wnętrze nabrało przytulnego charakteru. 

Na uwagę zasługują okrągła poduszka, która jest świetnym modowym dodatkiem i można ją dostać w wielu dyskontach za rozsądną cenę.

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

7 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Nie da się również oderwać wzroku od dodatków w stylu japońskiego wabi sabi. 

Połączenie idealnie „zniszczonego” wazonu z kremową sofą daje wrażenie minimalistycznego wnętrza bez napinki.

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

8 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Ola Ziarek ma także słabość do tapet, które dobrze wykorzystane potrafią podbić wartość estetyczną wnętrza. 

Ta w sypialni Soni Bohosiewicz to było boskie rozwiązanie!

Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Ziarek, fot. materiały własne.

9 / 9

Dom Soni Bohosiewicz 

Nie można także nie wspomnieć o szalenie modnym lustrze. Pofalowana rama dodaje pikanterii, ale jest utrzymana podobnie jak reszta domu w stonowanych, świetnie do siebie dopasowanych barwach. 

Co myślicie o domu Soni Bohosiewicz? Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii!

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej. „Efekt lat 80”
Aktualności Moda Newsy Styl gwiazd
Marta Nawrocka Styl Gwiazd
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej. „Efekt lat 80”
Nowa pierwsza dama znów wzbudziła dyskusję.
TYLKO U NAS! Izabella Krzan zdradza prawdę o teściowej. „Basia jest bardzo…”
Aktualności Polscy celebryci
Izabella Krzan Rodziny Gwiazd
TYLKO U NAS! Izabella Krzan zdradza prawdę o teściowej. „Basia jest bardzo…”
Ależ się wygadała!
TYLKO U NAS! Izabela Krzan po przejściu do TVN: „Serce mi się krajało, kiedy jechałam do Afryki”
Newsy Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Izabela Krzan Kozaczek Tv
TYLKO U NAS! Izabela Krzan po przejściu do TVN: „Serce mi się krajało, kiedy jechałam do Afryki”
Prezenterka TVN opowiedziała nam o emocjach związanych z premierą programu „Afryka Express”.
„Halo tu Polsat” wraca, a Ibisz już z nową partnerką! Tak komentuje współpracę z Ewą Wachowicz
Newsy Polscy celebryci Programy TV VIDEO Kozaczka
Halo Tu Polsat Kozaczek Tv
„Halo tu Polsat” wraca, a Ibisz już z nową partnerką! Tak komentuje współpracę z Ewą Wachowicz
W rozmowie z naszym reporterem ujawnił też, jakie tematy są jego największą pasją.
Afera z udziałem gwiazd. Bogusław L. i Magdalena C. staną przed sądem!
Aktualności Newsy Skandale
Bogusław Linda Magdalena Cielecka
Afera z udziałem gwiazd. Bogusław L. i Magdalena C. staną przed sądem!
W aktach znalazły się dokumenty, które mogą pogrążyć aktorów.
Chcesz zacząć swoją podróżniczą przygodę?
Aktualności
Podróże
Chcesz zacząć swoją podróżniczą przygodę?
Zobacz, jak pokryć pierwsze koszty swoich podróży!
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Aktualności
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Były prezydent opowiedział o walce z chorobą.
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Afera Krystyna Janda
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Fundacja aktorki znalazła się w gronie beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy.
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Aktualności Newsy
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Polscy celebryci
Afryka Express Edyta Zając
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Nikodem Rozbicki, Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan.
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Pisarka w Dniu Psa wywołała kolejną kontrowersyjną dyskusję.
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Andrzej Chyra Magda Cielecka
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Był przykładnym mężem, potem „królem warszawskich nocy”. Przypominamy związki legendarnego aktora.
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Moda Gwiazd Roxie Węgiel
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Od anielskiej sukni do ultrakrótkiej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek.
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Donald Trump Taylor Swift
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki.
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Benny Blanco Selena Gomez
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Benny Blanco bawił się w tym czasie w Las Vegas.
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Niezgoda Paweł Markiewicz
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Zakochani nie szczędzili sobie czułości! Widzowie już wkrótce zobaczą ich w show...
 