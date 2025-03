Viral Radar TIKTOK: OjWojtek w Korei, teorie spiskowe „TzG” i nagrobki w Bogatyni (WIDEO)

Korea Północna i OjWojtek

Kim jest OjWojtek? Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym twórcy, najwyższa pora nadrobić zaległości! Wojciech Przeździecki to polski podróżnik i youtuber, który od lat dokumentuje swoje nietypowe wyprawy w najbardziej zamknięte i kontrowersyjne zakątki świata.

Jego najnowszy materiał o podróży do Korei Północnej stał się prawdziwym hitem. Widzowie nie mogą doczekać się drugiej części, a TikToka zalewają przeróbki i memy inspirowane jego nagraniem. Hashtagi #Korea i #OjWojtek szturmem wdarły się na listę trendów, a platforma jest pełna od klipów z fragmentami dokumentu.

Jednak największą sensację wywołał wątek tajnej wiadomości, którą youtuber otrzymał od uczennicy koreańskiej szkoły. Na przekazanej kartce znajdowały się przejmujące słowa: „We have nothing in this world” („Nie mamy nic na tym świecie”). Tiktokerzy ruszyli z analizą – czy dziewczynka próbowała przekazać światu prawdę o brutalnej rzeczywistości w Korei Północnej?

Całą sprawę dodatkowo podgrzał fakt, że fragment filmu z tym momentem został usunięty z YouTube’a, co wywołało jeszcze większe spekulacje.

