W mediach aż huczy o konflikcie Małgorzaty Rozenek i Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Dziennikarka opublikowała wpis, w którym gorzko skomentowała wygląd Małgorzaty Rozenek i jej koleżanek podczas koncertu Jennifer Lopez w Turcji. Teraz aferę między paniami zdecydował się skomentować Krzysztof Gojdź. Znany lekarz medycyny estetycznej ostro odpowiedział, nie zostawiając suchej nitki na Korwin-Piotrowskiej.

Krzysztof Gojdź zafundował sobie operację twarzy! „Zamiast kupować nowe Ferrari, wolałem…wydać na lifting”

Krzysztof Gojdź komentuje aferę pomiędzy Korwin-Piotrowską i Rozenek

Karolina Korwin Piotrowska opublikowała na swoich social mediach wpis, w którym uderzyła w wygląd Małgorzaty Rozenek-Majdan, Magdaleny Pieczonki i ich koleżanek podczas koncertu Jennifer Lopez w Turcji. Zdaniem dziennikarki wszystkie panie na zdjęciu są łudząco podobne czego efektem, jak sama napisała, jest: „skalpel, hektolitry kwasów i botoksu”.

Rozenek-Majdan miażdży Korwin Piotrowską. Poszło o zdjęcie Vogule Poland „atak klonów”

Do ataku zdążyła odnieść się już Małgorzata Rozenek, która nie kryła oburzenia. Zdaniem celebrytki nikt nie powinien w taki sposób oceniać czyjąś fizyczność i nijak ma się to do feminizmu. Teraz aferę pań postanowił skomentować znany lekarz medycyny estetycznej Krzysztof Gojdź w rozmowie z serwisem „Plotek”. Specjalista raczej nie zabiera głosu w temacie medialnych przepychanek, ale tym razem zrobił wyjątek, bo jak sam mówi, sytuacja ta obrazuje coś znacznie głębszego.

Szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Uderzanie w kobiety, które śmiały wyglądać dobrze, żyć po swojemu, mieć siłę i pewność siebie. I od lat ten sam mechanizm: zbudować post, zasugerować wyższość, wrzucić klony, skalpel i mózgi sprane botoksem, żeby nabić zasięgi. I o ile finansowo to się jakoś spina, to jednak zastanawiam się, ile to jest naprawdę warte. Bo życie mamy jedno. I jest ono dość krótkie – zaczął Gojdź.

Krzysztof Gojdź pracuje dla Jennifer Lopez! Projektuje dla niej prywatne SPA w jej nowej rezydencji

Lekarz postanowił również stanąć w obronie zaatakowanej Małgorzaty Rozenek i dał do zrozumienia, że każdy ma prawo wyglądać, jak chce i nic nikomu do tego.

Jeśli Małgorzata Rozenek ma swój styl, który podoba się innym kobietom, to czy naprawdę jest w tym coś złego? No nie. Nie ma. Kropka. To jest jej styl. Jej wybór. I tylko ona i jej koleżanki mają prawo go mieć, nosić i reprezentować. I nikomu nic do tego. Tak długo, jak nie krzywdzą innych, niech wyglądają, jak chcą. To się nazywa wolność, a nie „atak klonów” – dodał lekarz.

Krzysztof Gojdź wbił szpilę także bezpośrednio Karolinie Korwin-Piotrowskiej tłumacząc, że takie wyśmiewanie kobiety przez drugą kobietę udowadnia, że dziennikarka wcale nie stoi po stronie żeńskiej, a jest wręcz odwrotnie.

Co w tym wszystkim jest najsmutniejsze? To, że takie osoby jak pani Karolina naprawdę wierzą, że stoją po stronie kobiet. Że walczą o prawdę, autentyczność i godność. A tymczasem, choć pewnie same tego nie rozumieją, robią dokładnie odwrotnie – wyjaśnił.

Na koniec Gojdź podsumował zaistniały konflikt między paniami świetną ripostą, która wyraża więcej niż tysiąc słów.