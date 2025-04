Marcin Hakiel nie mówi ,,nie” powrotowi do hitowego show Polsatu. Ale spokojnie – na parkiecie już go raczej nie zobaczymy. O co dokładnie chodzi?

Hakiel szczerze o powrocie do ,,Tańca z gwiazdami”! Nie chce tańczyć, ma lepszy plan!

Marcin Hakiel to nazwisko, które widzowie ,,Tańca z gwiazdami” pamiętają doskonale. Przez lata błyszczał na parkiecie, zdobywał Kryształową Kulę, a jego taneczne popisy komentowała cała Polska. Dziś jednak 41-latek nie zamierza wracać w tanecznych butach – ma zupełnie inny pomysł na swoją ,,reaktywację” w programie.

Mam swój PESEL, znam swoje ograniczenia. Jestem takim tancerzem starej daty. Najbardziej bym chciał jako juror, bo mam już trochę lat – przyznał w rozmowie z Żurnalistą.

Tancerz otwarcie mówi, że choć kocha taniec, to intensywne treningi i wymagające układy nie są już dla niego. Woli teraz spojrzeć na wszystko z dystansem – zza stołu jurorskiego. Jednak, produkcja ,,TzG” na razie nie złożyła mu żadnej propozycji.

Nie było takiej propozycji (…). Ja mam swoje rzeczy i sobie je robię – skwitował w rozmowie z Party.

Dziś Marcin Hakiel jest bardziej pochłonięty życiem prywatnym niż zawodowym. Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek długo leczył rany, ale los się do niego uśmiechnął – teraz układa sobie życie z Dominiką Serowską. W marcu na świat przyszedł ich syn, Romeo. Dumny tata nie ukrywa, że ojcostwo daje mu największą satysfakcję.

Dziecko to dla mnie naturalny krok. Kiedy wszystko dobrze się układało, zaproponowałem Dominice: może zróbmy sobie potomka – mówił w ,,Dzień Dobry TVN”.

Na co dzień Marcin Hakiel rozwija też swoją sieć szkół tańca, która – jak zapewnia – jest jego dużą dumą. Woli stawiać na edukację i przekazywanie swojej pasji kolejnym pokoleniom, niż szukać rozgłosu w mediach.

Choć obecnie nic nie wskazuje na to, że Hakiel szybko zasili skład jurorów ,,Tańca z gwiazdami”, sam tancerz wydaje się do tego idealnie przygotowany: doświadczenie, charyzma i znajomość kulis show od podszewki to przecież jego wielkie atuty.

Fani w sieci już komentują, że taki ruch mógłby wnieść do programu powiew świeżości i przypomnieć złote czasy „TzG”, kiedy emocje na parkiecie sięgały zenitu.

