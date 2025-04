Izabella Krzan zyskała szeroką popularność za sprawą występów w Telewizji Polskiej. Na początku współprowadziła „Koło fortuny”, gdzie odsłaniała uczestnikom literki w programie. Później razem z Tomaszem Kammelem prowadziła „Pytanie na śniadanie”. Następnie przeszła z TVP do Kanału Zero, w którym przez rok prowadziła poranki. Aktualnie jest związana ze stacją TVN, gdzie wkrótce poprowadzi program „Azja Express”. Ostatnio gościła w jednym z podkastów, w którym zdradziła, jak wyglądały początki jej związku z obecnym partnerem.

Paulina Krupińska i Damian Michałowski o „Dzień Dobry TVN”. Izabella Krzan w programie – WYWIAD TELEMAGAZYN

Prezenterka telewizyjna na początku była związana z siatkarzem Cerradu Czarnych Radom — Michałem Filipem. Później zaczęła się spotykać z Dominikiem Kowalskim, który pochodzi z wpływowej, artystycznej rodziny. Jego mama — Barbara Falender jest artystką i rzeźbiarką. Izabella Krzan i Dominik Kowalski są ze sobą od 2020 roku. Planują założyć wspólnie rodzinę. Prezenterka w rozmowie z Karolem Paciorkiem wróciła wspomnieniami do początków związku z mężczyzną:

Chyba to ja podrywam. Jak się później okazuje, to lądujesz w związku, w którym jesteś już pięć lat. Początkowo było, że tym razem nie wkręcam się emocjonalnie. Tym razem „let’s have some fun”. Tym razem jest covid, jesteśmy zamknięci. To był covidowy związek — z braku laku niech będzie ten, niech będzie ta. Dominika sobie znalazłam na Tinderze, ale wiedząc, że Tinder ma opinię, jaką ma, że to jest aplikacja do jednego razu. Jako kobieta z klasą, nie chciałam wyjść na taką, więc przeskoczyłam od razu na Instagrama i rzuciłam mu trzy lajki — podsumowała Izabella Krzan.