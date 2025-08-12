Joanna Trzepiecińska dała się poznać szerszej publiczności jako Alutka w „Rodzinie zastępczej”. Ostatnio znana aktorka podzieliła się bardzo osobistym i przejmującym wyznaniem. Okazuje się, że Trzepiecińska pożegnała niedawno bliskiego przyjaciela. Artystka w obszernym wpisie wyjaśniła, co się stało. Internauci od razu pospieszyli z kondolencjami…

Joanna Trzepiecińska jest bardzo znana z ogromnej wrażliwości w stosunku do zwierząt. Aktorka przejmuje się losem braci mniejszych i niedawno musiała pogodzić się z olbrzymią stratą. Zmarł ukochany pies aktorki, który od lat był związany z jej rodziną. Aktorka w przejmującym wpisie pożegnała się z psem:

To był pies! Z tych najwspanialszych, najweselszych, najmądrzejszych, najwierniejszych… prawdziwy przyjaciel… Wypełnił dzieciństwo moich synów, kochał z wzajemnością moją mamę, ze mną wychodził na scenie w „Wiśniowym sadzie” w Teatrze Polskim… Był w rodzinie zawsze i wydawało się, że zawsze będzie… Trudny dzień… — napisała Joanna Trzepiecińska we wpisie na Instagramie.

