View this post on Instagram

Mam najlepszych przyjaciół na świecie! Dziękuję za wspaniałą imprezę niespodziankę i tyle pięknych życzeń! A ten filmik to najlepszy prezent jaki mogłam dostać!!!! Dziękuję Mamo @m.wieniawa za ten pomysł i @adafijal za montaż 🤪 Wiem, że oficjalne urodziny mam 23.12, ale wrzucam to już dziś! 🥰 szkoda, że Instagram uciął całość, ale może i dobrze 😂 niektóre rzeczy niech zostaną tylko dla mnie 🤘🏼